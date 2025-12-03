El ‘efecto Volkswagen’ e Inditex transforman el mercado inmobiliario del área metropolitana de València

La instalación de la gigafactoría de baterías eléctricas de PowerCo (grupo Volkswagen) en Parc Sagunt y los planes de Inditex para construir un nuevo centro logístico en el citado recinto del Camp de Morvedre convierten a Valencia y su área metropolitana en uno de los polos industriales y logísticos más dinámicos de España. Y sobre todo, tiene un impacto directo en el mercado de la vivienda, donde los precios ya se revalorizan hasta un 11 % en la ciudad y su área metropolitana y, además, se disparan los proyectos de nuevas promociones. Así lo confirma un informe de la consultora de servicios inmobiliarios Engel & Völkers.

“El impacto directo se centrará en el aumento de la demanda de arrendamiento por parte de los trabajadores asociados al proyecto, con perspectivas de consolidación a corto y medio plazo”, explica Alfonso Casillas, director de ventas de Engel & Völkers Valencia. “A medida que la fábrica se estabilice, parte de esa demanda se transformará en compras, especialmente entre perfiles ejecutivos e internacionales”, confirma Casillas.

Según esta firma inmobiliaria, la llegada de capital humano internacional motivado por estos proyectos "transformará el mapa residencial del área metropolitana de València en un fenómeno que ha sido bautizado como la 'Malaguización del Levante'”, asegura en alusión a lo ocurrido en Málaga con su hub tecnológico: aterrizaje de nuevas empresas, talento cualificado y subida sostenida de los precios de la vivienda. Engel & Völkers ya ha observado cómo los mencionados proyectos han impactado de forma inmediata en el sector inmobiliario con un aumento de la demanda y subidas de precios que alcanzan el doble dígito en algunas zonas.

Efecto llamada

El efecto llamada ha generado un doble impulso en el mercado residencial. Por un lado, trabajadores y técnicos vinculados directamente a la fábrica que demandan viviendas de alquiler en Sagunt y municipios cercanos y, por otro, profesionales y directivos internacionales que optan por establecerse en la ciudad de València.

Evolución del precio de la vivienda en algunos barrios de València. / Levante-EMV

“El mercado inmobiliario valenciano atraviesa un momento de fuerte actividad y vigor dentro de un escenario de desequilibrio entre oferta y demanda similar al del resto de capitales españolas”, confirma Casillas. “Se vive la gestión de la madurez de un ciclo expansivo en el que los precios subieron en torno al 10% interanual en la primera mitad de 2025, mientras que las transacciones crecieron un 5%”, recuerda al subrayar que “el desfase entre precios solicitados y ofertas recibidas se amplía, reflejando la escasez de producto disponible y la presión de la demanda”, subraya.

Vivienda en la urbanización Alfinach (Puçol), en una imagen reciente. / Levante-EMV

Según las operaciones gestionadas este año por la inmobiliaria, los precios han subido el 11% y 10% en Pla del Real y Nueva Malilla, respectivamente. “Precisamente en Nueva Malilla, las operaciones se han triplicado en 2025”, explica el director de ventas de Engel & Völkers Valencia. El mayor crecimiento se registra en el centro, por ubicación, historia y prestigio, que junto a la zona renovada de playa en la ciudad (en concreto en El Cabanyal), mantienen su atractivo como zonas 'prime', así como las áreas de nueva expansión de la ciudad donde se ha construido obra nueva como pueden ser Nueva Malilla, Turianova y los desarrollos de Patraix.