La actividad exportadora de las empresas valencianas sufre una "sustancial ralentización" en cinco años

El entorno internacional está en constante cambio, donde la geopolítica, la economía y el comercio están cada vez más interrelacionadas. Ante este escenario, el décimo informe 'Geopolítica y nueva geometría del comercio exterior valenciano', elaborado Cámara Valencia en colaboración con CaixaBank, revela cómo la transformación del orden internacional está reconfigurando las estrategias de internacionalización de las empresas de la Comunitat Valenciana. Entre sus conclusiones destaca que la actividad exportadora de las empresas valencianas ha experimentado una "sustancial" ralentización tras la pandemia, registrando incluso un retroceso entre 2023 y 2024.

El informe, presentado este jueves, revela que el "mayor impacto ha sido el retroceso de las empresas que apuestan por exportar para ampliar su mercado de ventas (2.500 empresas en cinco años). La fortaleza de la demanda interna y las dificultades para abordar con seguridad los mercados internacionales -sobre todo los extra UE- han limitado las decisiones de abrir nuevos mercados", señala el documento.

La directora territorial de CaixaBank en la Comunitat Valenciana, Olga García, y el director de Cámara Valencia, Jorge Linares, han presentado el informe, mientras que Gracia Cicuéndez, de la Unidad de Inteligencia y Análisis de la Cámara de Comercio de Valencia, ha sido la encargada de desgranar el documento.

Cambio de tendencia

El informe pone de manifiesto -entre otros aspectos- cómo en los dos últimos años (2023 y 2024) y durante la primera mitad de 2025, las exportaciones valencianas han experimentado un cambio de tendencia, registrando un retroceso sostenido. Hasta 2022 y durante los 15 años anteriores esta tendencia estaba marcada por la senda del crecimiento.

Olga García y José Vicente Morata. / L-EMV

Así, entre 2022 y 2025 las exportaciones valencianas han retrocedido un 10 % en términos nominales y un 14 % en toneladas. Además, el número de empresas exportadoras también ha disminuido progresivamente en dicho período, hasta un 10 % acumulado.

El informe detalla que, en los ocho primeros meses de 2025, las exportaciones valencianas eran un 5,6 % inferiores al importe registrado en el mismo período de 2022. Buena parte de dicho retroceso se debe a la caída de las ventas de dos multinacionales (BP y Ford), que se eleva al -26 % en los tres últimos años. "Si descontamos dichos productos del total de exportaciones, el retroceso sería del 1%", señala el documento.

Más exportadoras regulares

Sin embargo, el número de empresas exportadoras regulares (las que exportan cuatro años de forma continuada) han aumentado, lo que revela -según el informe- "que las características de este tipo de empresas -mayor tamaño, mayor nivel de l+D+i, mayor profesionalización, más competitivas- son fundamentales para dotarlas de mayor resiliencia frente al nuevo escenario internacional". En este sentido, entre 2022 y 2024 son 200 empresas valencianas más las que realizan actividades de exportación de forma regular, hasta alcanzar las 8.360 empresas en total en 2024.

En cuanto a la política arancelaria de la administración Trump, el informe recoge que durante los ocho primeros meses de 2025 el escenario internacional ha venido marcado por estas medidas proteccionistas del gobierno de EE UU y las exportaciones valencianas no han sido ajenas a ellos.

"Las empresas exportadoras se han visto expuestas a un elevado nivel de incertidumbre ante la volatilidad y arbitrariedad de las decisiones del gobierno de Estados Unidos, paralizando decisiones de exportación e inversión en unos casos, y en otros, acelerándolas". En este último aspecto, las exportaciones a América del Norte (Estados Unidos, Canadá y México) han sufrido el aumento generalizado de aranceles del 15 % a la Unión Europea, aunque durante la primera mitad del año las ventas se aceleraron para adelantarse a la implantación de nuevos aranceles, señala el informe.

Hacia mercados menos arriesgados

En el último quinquenio, la escalada de los riesgos geopolíticos se ha traducido en una reorientación de las exportaciones valencianas hacia los mercados con menor nivel de riesgo, que suponen en 2024 casi dos tercios del total, y hacia mercados más cercanos geográficamente (Turquía, África occidental y Argelia, tras la reapertura parcial de sus fronteras).

Como señala el informe, este comportamiento ha sido "especialmente intenso" en determinados productos exportados, como son las manufacturas de consumo, semimanufacturas y el sector automovilístico. Por el contrario, los productos agroalimentarios han incrementado posición en un mayor número de mercados, con independencia de la lejanía y el riesgo.

En cuanto a futuro, el informe anima a las empresas valencianas a fortalecer sus tomas de decisiones, a desarrollar cadenas de suministro resilientes, invertir en herramientas digitales, así como a aprovechar los corredores y acuerdos comerciales de la Unión Europea.