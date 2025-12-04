El Consell dará 9 millones en ayudas al sector ganadero para evitar el brote de peste porcina en las granjas

La mortífera peste porcina africana (PPA) que regresa a España después de tres décadas ha puesto en alerta a las explotaciones del sector porcino de la Comunitat Valenciana, actividad que aglutina alrededor de 900 granjas (sobre todo en las comarcas del norte de Castellón), un número que incluye tanto explotaciones de cebo como reproductoras y donde, según datos de la Conselleria de Agricultura, había registrados algo más de un 1,1 millones de cerdos. Tanto es así que la Generalitat ha decidido ampliar a 9 millones de euros las ayudas para proteger estas explotaciones. Estas subvenciones permitirán financiar actuaciones como vallados fijados al suelo, pediluvios, vados sanitarios, vestuarios para el personal y otras mejoras sanitarias.

El plan presupuestario que ha anunciado el conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, se anuncia el mismo día que en Cataluña los efectivos que están peinando Collserola (sierra próxima a Barcelona) para contener la peste porcina han encontrado hasta el momento una cincuentena de jabalíes fallecidos dentro de la zona delimitada, aunque no significa que estén todos contagiados, pues por ahora la cifra de positivos confirmados se mantiene en nueve. El conseller Barrachina ha confirmado la ampliación de las ayudas para proteger a las granjas de la peste porcina africana y ha asegurado que es necesario "responder con rapidez y eficacia ante cualquier posible foco sanitario, dotándose de medios materiales específicos para actuar desde el primer momento".

Muestras serológicas

El conseller ha destacado que durante este año se han analizado 2.836 muestras serológicas y virológicas de la población susceptible, tanto doméstica como silvestre, y todas han dado negativo en peste porcina africana. Entre otras actuaciones, con las ayudas públicas del Consell para las granjas valencianas -cuyo plazo de solicitud está abierto hasta el 30 de enero- se podrán acometer las actuaciones necesarias para reforzar su seguridad, así como mejorar la competitividad de las explotaciones ganaderas con inversiones orientadas a reforzar la bioseguridad y evitar la entrada de enfermedades en las granjas.

Actuaciones conjuntas

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, tiene previsto reunirse este viernes con las organizaciones profesionales agrarias y las cooperativas agroalimentarias para analizar la evolución de la peste porcina africana. El Gobierno de España ha hecho una llamada a las familias para que sigan consumiendo carne de cerno y derivados "porque no hay ningún riesgo" y ni siquiera hay granjas afectadas, ha asegurado Planas. Respecto a los precios de la carne y los derivados cárnicos de cerdo, el titular de Agricultura señaló que en caso de que se produjeran oscilaciones fuertes en estos productos, "hay previstos mecanismos de corrección en los organismos internacionales de mercados, pero ahora este tema no ocupa -destaca Planas- porque lo primero es aislar y erradicar la enfermedad".

Cataluña ha prohibido el tránsito de vehículos y personas por las pistas forestales de Collserola. / Enric Fontcuberta

El 81 % de los municipios de la Comunitat Valenciana (es decir, 440 pueblos) tiene sobrepoblación de jabalíes en sus términos municipales, según reconoce un informe de la Conselleria de Medio Ambiente. Los cazadores valencianos crearán una barrera con Cataluña con jaulas y batidas para evitar el contagio de la peste porcina. Para ello, la Federación de Caza reclama a la Generalitat ayudas económicas y un sistema de recogida de cadáveres para evitar contagios. El Gobierno de Aragón está dispuesto a pagar 30 euros por jabalí cazado para evitar la propagación de la peste porcina africana.