Hereu afirma que el Plan Auto+ no cubrirá la lista de espera del Moves ni los puntos de recarga privados

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha confirmado este jueves en València que el nuevo plan de ayudas directas a la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables Plan Auto+, dotado con 400 millones de euros, se centrará "en la demanda presente y futura" y no cubrirá la lista de espera generada con el Moves III ni los puntos de recarga personales.

Así, lo ha señalado este jueves Hereu en València sobre si el nuevo Plan de ayudas al coche eléctrico atenderá la demanda pendiente del último plan Moves y si el Gobierno se replantea incluir a los puntos eléctricos particulares.

Al respecto, ha destacado que el plan Auto 2030, presentado este miércoles por el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, junto a representantes del sector del automóvil, es "un gran acuerdo estratégico y un plan de país" porque "es el acuerdo de todo el ecosistema del automóvil con todas la políticas públicas del Gobierno de España, autonómicas y de los municipios" y que una de las medidas previstas es "seguir incentivando la demanda porque necesitamos apoyar la decisión de adquirir vehículos eléctricos".

Así, ha recalcado que "justamente, estando en València, lo que expresamos es que el plan Auto+ lo que incorpora es toda la enorme experiencia positiva de este año de lo que ha sido el Plan Reinicia Auto+ de la Comunitat Valenciana -una iniciativa gubernamental de ayudas directas para adquirir vehículos nuevos o seminuevos para reemplazar a los siniestrados por la dana- que ha sido jugar con la colaboración de Faconauto de todos los concesionarios hasta ahora de València y a partir del 1 de enero en toda España, porque permite dar mucho más rápidamente las ayudas".

Presente y futuro

En ese sentido, ha aclarado, respecto a la lista de espera del anterior plan, que todo lo que "se ha hecho y gestionado a lo largo del 2025 con el Moves III, que ha sido un éxito, porque hemos doblado la venta de vehículos electrificados, es un elemento que seguro que atenderemos en su momento". "Pero ahora el nuevo plan lo que atiende es el presente y el futuro", ha apuntado.

Respecto a los puntos de recarga, ha recordado que el Gobierno destinará 300 millones del Moves Corredores, que "justamente sirve también para seguir impulsando la instalación en aquellos puntos de la geografía española que no están bien atendidos en estos momentos".

Por tanto, "tenemos inversión pública para ayudar a seguir implantando puntos de recarga y 400 millones que los dedicamos a incentivar la demanda", ha apostillado.