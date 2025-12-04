Merlin Properties generará mil empleos en su nuevo parque en Bétera

Merlin Properties presentó ayer su nuevo parque logístico en Bétera, un proyecto que se extenderá sobre una superficie de más de 95.000 metros cuadrados y que comportará la creación de mil puestos de trabajo entre directos e indirectos, además de los 250 empleados que estarán ocupados durante la construcción del recinto.

Este nuevo desarrollo, denominado Valencia Bétera Park, se ubica en la primera corona logística de Valencia, con acceso directo a las autopistas A-7 y A-3 y proximidad al puerto valenciano. Esta "localización estratégica, unida al importante rol del Corredor Mediterráneo en la distribución nacional e internacional, convierte a Bétera en un punto clave en un contexto donde la logística es un pilar fundamental para la competitividad económica", según informó la compañía inmobiliaria en un comunicado.

Dimensión

El parque logístico, como ha quedado dicho, sumará más de 95.000 metros cuadrados de superficie bruta alquilable, repartidos en tres naves de 25.000 metros y una de 20.000, con alturas libres de 13,70 metros, playas de maniobra de 50 metros y "especificaciones técnicas de última generación".

Recreación del parque logístico / Levante-EMV

El parque contará con certificación energética LEED Gold e incorporará instalaciones fotovoltaicas, "reforzando el compromiso de Merlin con la eficiencia energética y la reducción de la huella ambiental".

Hub

Durante el acto de presentación, Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties, destacó que “este desarrollo no solo refuerza nuestra posición en el sector logístico, sino que contribuye a consolidar a Valencia como un hub estratégico para la distribución y el comercio internacional. Nuestra apuesta por Bétera es una apuesta por el crecimiento de la región”.

Recreación del futuro parque de Bétera / Levante-EMV

Por su parte, la alcaldesa de Bétera, Elia Verdevío Escribá, subrayó que "Valencia Bétera Park va a tener un impacto directo y muy positivo en nuestro municipio. Va a dinamizar el tejido empresarial, generando sinergias con comercios, servicios y sectores auxiliares”.