Valenciaport quiere ser autosuficiente energéticamente y neutro en emisiones en 2035

Valenciaport tiene como objetivo llegar a 2035 habiendo alcanzado la autosuficiencia energética y la neutralidad de carbono en sus instalaciones de València, Sagunt y Gandia. Así, queda recogido en el Plan Net Zero Emissions presentado por la presidenta de la Autoridad Portuaria de València (APV), Mar Chao, quien ha destacado que este documento se convierte en la hoja de ruta sobre la que la Autoridad Portuaria "va a liderar todo el proceso de descarbonización del conjunto de la comunidad portuaria", según informa Efe.

El plan, que cuenta con una inversión, planificada o ya en ejecución, de 900 millones de euros, de los que 605 millones vienen de la APV y 295 millones de inversión privada, se basa en los principios de "resiliencia, eficiencia y protección", ha destacado la presidenta en un comunicado. El plan incluye acciones como la construcción de dos nuevas subestaciones en el Puerto de València, que estarán operativas entre 2026 y 2028 y la puesta a disposición en las distintas terminales de puntos de carga (OPS) para los buques.

Sistema inteligente

Asimismo, a lo largo de 2027 se implantará un sistema inteligente de gestión de energía que se basará en la aplicación de gemelos digitales. El objetivo de estas acciones es lograr que en 2035 Valenciaport sea autosuficiente a nivel energético. En la actualidad, ya se produce el 18 % de la energía que se consume, gracias a las instalaciones fotovoltaicas que hay en varios puntos de los puertos de Valencia, Sagunt y Gandia.

Parque solar en el puerto de València / Levante-EMV

El primer escalón para incrementar esta cantidad será la instalación de tres aerogeneradores, que junto a las plantas solares que ya están operativas, permitirán suministrar el 51 % de la energía consumida. En el ámbito de la autosuficiencia, el plan también prevé la puesta en marcha de un nuevo sistema de almacenamiento energético en el Puerto de Gandia, con una capacidad de un 1 MW, y que lo consolidará como el primer puerto europeo con capacidad para producir toda la energía que consume.

Proyectos piloto

Este proyecto estará operativo a lo largo de 2028, junto con dos proyectos piloto de energía de 270 kW y 1 MW respectivamente. El plan también incluye el uso de vehículos eléctricos y la electrificación de las instalaciones, así como las terminales. De igual manera se prevé que a finales de 2028 estén operativos un total de ocho muelles para suministro eléctrico a buques (OPS), de los que 10 se deben electrificar con la actual normativa internacional, lo que representa el 80 % de la demanda total.

Esta cifra situará a la APV muy cerca del objetivo marcado como obligatorio para 2030, por el que se deberá atender al menos el 90 % de la demanda anual de escalas de buques portacontenedores y de pasajeros. De igual manera y conjuntamente con la Fundación Valenciaport, se está trabajando muy activamente en la prueba de distintos combustibles alternativos (hidrógeno, metanol, biocombustibles) tanto para la maquinaria portuaria como para embarcaciones.