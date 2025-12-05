El coche eléctrico y las marcas chinas protagonizan la Feria del Automóvil de València 2025

El 'gran concesionario' de València ha abierto sus puertas este viernes. La 27ª. edición de la Feria del Automóvil se celebra hasta el 8 de diciembre en una cita marcada por la presencia de firmas asiáticas y el creciente interés de los potenciales compradores en modelos eléctricos e híbridos. Además, quienes pasen por Feria Valencia con intención de comprar un vehículo podrán hacerlo con descuentos de hasta 2.500 euros para nuevos vehículos y 6.000 para los de ocasión, según Sergio Torregrosa, presidente del certamen.

La Feria del Automóvil regresa a Feria Valencia en un momento de auge para el mercado automovilístico en la Comunitat Valenciana: entre enero y septiembre, se han registrado 103.044 matriculaciones de vehículos nuevos, es decir, un 48,5 % más respecto al mismo periodo del año anterior. En paralelo, el mercado de ocasión también mantiene su dinamismo, con 191.950 operaciones hasta septiembre, un 8,2 % más que en 2024. Todo ello, bajo el efecto dana, que obligó a la compra masiva de coches tras la destrucción que provocó la riada del 29 de octubre del año pasado. En total, la Feria del Automóvil de València pone a la venta hasta 4.000 coches con una amplia oferta en gamas, motorizaciones, precios y tipos de vehículo.

“Cuando hay ayudas el eléctrico funciona”. Sergio Torregrosa — Presidente de la Feria del Autmomóvil de València

Sin duda, el gran protagonismo de este año es para los coches híbridos y eléctricos, con una fuerte presencia en el salón. Estos modelos viven un buen momento y aún podrá mejorar con los planes anunciados por el Gobierno para promocionar su compra. De hecho, este mismo viernes, el Ministerio para la Transición Ecológica ha anunciado 400 millones de euros más para las solicitudes pendientes de las ayudas del Plan Moves III de 2025 para la adquisición de un vehículo eléctrico. A ello hay que sumar el reciente anuncio de otros 400 millones en ayudas para 2026 con el Plan Auto 2030. "Cuando hay ayudas, el eléctrico funciona”, asegura Torregrosa.

Este interés del comprador por la “electrificación” pasa por una evolución “natural”. Según explica Torregrosa, el usuario quiere un coche eléctrico, pero tiene “miedo” a la autonomía del motor. “La transición -dice- es un híbrido enchufable”.

Las firmas chinas se abren paso

Además del coche eléctrico, esta es la feria de las firmas chinas, con presencia de las asiáticas BYD, DFSK, Omoda, Jaecoo, Leapmotor, Lynk & Co, Foton, además de SWM o EVO. Torregrosa explica al respecto que, “aunque el cliente mira el precio, debe tener en cuenta también la postventa porque cuando te compras un coche lo haces para una media de 14 años y medio”.

Y más alla de las firmas asiáticas, no faltarán en la feria enseñas como Ford, Jaguar, Land Rover, BMW, Mini, el Grupo Stellantis al completo (Peugeot, Citroën, Opel, DS Automobiles, Alfa Romeo, Abarth, Fiat y Jeep), Nissan, Kia, Hyundai, Mazda, Volkswagen, Audi, SEAT, Cupra, Skoda, Renault, Toyota, Lexus, Mitsubishi, MG, Honda, Volvo, Polestar o Tesla, entre otras.

Cifras de 2023

Torregrosa se muestra optimista en cuanto al volumen de visitantes y ventas para esta edición, aunque no espera las cifras de 2024, año en el que se vivió una enorme demanda de vehículos por parte de los miles de afectados por la dana que perdieron sus coches. En sus previsiones, Torregosa cree que por Feria Valencia pasarán unos 32.000 visitantes, que se traducirían en unas 2.300 ventas, cifras que mejoran ligeramente las de 2023.

En total, la feria cuenta con la presencia de 49 marcas oficiales en una superficie de cerca de 50.000 metros cuadrados repartidos en cuatro pabellones, con lo que se consolida "como la gran cita comercial del motor en la Comunitat Valenciana y una de las más potentes del calendario nacional", incide Feria Valencia.