Crece la desigualdad: Sube la renta de los valencianos pero también la pobreza

Si en una sociedad aumenta la renta media de las personas y al mismo tiempo se incrementa el número de ciudadanos en riesgo de pobreza o exclusión social, unas de las primeras conclusiones es que en dicho territorio está creciendo la desigualdad. Esa es una de las ideas que se extraen del último informe sobre condiciones de vida en la Comunitat Valenciana elaborado por el Institut Valencià d'Estadística (IVE), unos datos correspondientes a 2024 elaborados a partir de los ingresos en los hogares en 2023.

En el ejercicio analizado, la renta media por persona se situó en 13.374 euros, más de 500 euros por encima de los 12.805 contabilizados al cierre de 2023. Este valor presenta ligeras diferencias entre los hombres y las mujeres, dado que los primeros ingresan 13.583 euros de media y las segundas se quedan en los 13.171, mientras que en el caso de los menores de 16 años la citada cifra se queda en 9.406 euros.

El IVE analiza también la renta media por unidad de consumo, que se utiliza para facilitar la comparación de ingresos entre hogares de diferente número de miembros y que consiste en asignar un peso de uno al primer adulto, de 0,5 a los restantes y de 0,3 a los menores de 14 años: Un adulto que vive solo constituye una unidad de consumo y una pareja con dos menores de 14 equivalen a 2,1 unidades. Este baremo se sitúa en 19.574 euros, sensiblemente superior a los 18.572 del año precedente. Para los hombres sube a 19.911 euros, para las mujeres, a 19.248 y para los menores de 16, a 17.201. También difiere por provincias: Valencia (20.707), Castellón (20.185) y Alicante (17.822).

Hogares

Por último, por el lado de los ingresos, la renta media por hogar en la Comunitat Valenciana fue de 33.031 euros, muy superior al dato de 2023, cuando estaba en los 31.324. Es una distancia en solo un año de más de 1.700 euros. El contexto es de una mejora del empleo generalizada, de aumento del Salario Mínimo Interprofesional y de revalorización de las pensiones en un momento, hace dos ejercicios, en el que la inflación seguía sin estar bajo control tras haberse disparado en 2022 a los dos dígitos.

La calle Colón concentra las rentas más altas en València / M.A.Montesinos

Contrariamente a esa evolución tan positiva se encuentra el otro lado de la sociedad, el de quienes menos tienen, que no solo no han logrado salir de esta situación sino que han visto en el período analizado cómo más personas pasaban a integrarse en su colectivo. Así, los datos del IVE concluyen que el indicador agregado Arope de riesgo de pobreza y exclusión social se situó en el 26,2 % para el total de la población de la Comunitat Valenciana, frente al 24,9 % del año anterior. Por sexo, los hombres presentan una tasa menos elevada (25,7 %) que las mujeres (26,7 %), mientras que los menors de 16 años incrementan ese porcentaje al 34,4 %, es decir 8,2 puntos por encima de la población total. Por provincias, la peor parada es Alicante, con un 30,7 %, seguida de Castelló (23,7 %) y Valencia (23,4 %).

Dificultades

Asimismo, Estadística, que cita la Encuesta de Condiciones de Vida, sitúa en el 20,3 % el volumen de población de la Comunitat Valenciana por debajo del umbral de riesgo de pobreza en 2024. Son un 1,4 puntos más que en 2023. De nuevo, los hombres tienen un porcentaje inferior (19,9 %) que las mujeres (20,8 %). El de los menores de 16 años se dispara al 30,3 %. Si se incluye el alquiler imputado como ingreso del hogar, la tasa de pobreza se sitúa en el 18,3 %.

Por último, el informe detalla también que en 2024 el 20,4 % de los hogares valencianos llegaba a final de mes con difucultad o con mucha dificultad. El dato es siete décimas superior al 19,7 % de un año antes. Alicante, con el 21,9 %, es la que peor evoluciona, seguida de Castellón (19,8 %) y Valencia (19,5 %).