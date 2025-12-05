Javier Martí Murciano: “Estamos muy ilusionados con nuestro proyecto de expansión en México”

Con más de quince años diseñando viajes a medida por todo el mundo, Maravia se ha consolidado como una de las agencias de referencia en el sector del turismo experiencial. Su propuesta va más allá del destino, se centra en crear recuerdos, emociones y vivencias auténticas.

Tras anunciar la apertura de su nueva oficina en Madrid, la marca continúa su expansión con nuevos proyectos internacionales y lanza una innovadora lista de novios que transforma la forma de regalar experiencias. Maravia atiende a sus clientes en el exclusivo Club Alma Sensai, un espacio que refleja perfectamente su filosofía de cercanía, inspiración y atención personalizada.

Stand de Maravia / Maravia

Entrevistamos a Javier Martí Murciano, CEO de Maravia, para descubrir cómo afronta la compañía esta nueva etapa, qué buscan hoy los viajeros y qué convierte cada viaje en una historia única.

Maravia ha anunciado la próxima apertura de una oficina en Madrid. ¿Qué supone este paso para la empresa?

Para nosotros, abrir en Madrid es un paso muy importante. Llevábamos tiempo trabajando con muchos clientes de la zona y poder contar con una oficina física nos permitirá estar más cerca de ellos. Madrid es un punto estratégico, no solo por el número de viajeros, sino también por su conexión con el resto del mundo. Queremos que se convierta en una ventana a nuevas oportunidades y experiencias.

¿Cómo está siendo la acogida del público madrileño?

Muy positiva. Desde el primer momento hemos notado un gran interés, especialmente por parte de parejas y viajeros que buscan experiencias diferentes, personalizadas y con un toque de exclusividad. En Madrid hay mucha gente que valora la calidad, el detalle y el servicio cercano, y eso encaja perfectamente con la filosofía de Maravia.

Oficinas de Maravia / Maravia

También estáis trabajando en un proyecto de expansión en México. ¿En qué consiste exactamente esta colaboración?

Estamos muy ilusionados con nuestro proyecto de expansión en México. Queremos acompañar a parejas y viajeros que sueñan con experiencias únicas y memorables, como lunas de miel o viajes especiales. Nuestro propósito es ofrecerles destinos exclusivos en África, Asia y el Pacífico, diseñados totalmente a medida y con ese toque romántico y personalizado que caracteriza a Maravia. Con esta iniciativa reforzamos nuestro compromiso de transformar sueños en viajes auténticos, cuidando cada detalle y creando historias que perduren en el tiempo.

¿Cuáles son los destinos más demandados por las parejas para su luna de miel?

Depende mucho del tipo de pareja, pero hay clásicos que nunca fallan como Maldivas, Tanzania o Japón. También están en auge destinos más exóticos y sostenibles como Namibia, Sri Lanka o Costa Rica. Al final, lo que buscan los novios es vivir una experiencia que les represente, algunos quieren aventura, otros relax y desconexión, y muchos otros buscan un viaje que combine cultura y naturaleza.

“Estamos muy ilusionados con nuestro proyecto de expansión en México”, explica Javier Martí / Maravia

Maravia ha lanzado una novedad muy original relacionada con las bodas. ¿Podrías contarnos más sobre la nueva lista de novios?

Sí, es una idea que nos hace especial ilusión. Hemos creado una lista de novios experiencial, donde los invitados no hacen un ingreso genérico, sino que pueden regalar a los novios partes concretas del viaje, una noche de hotel, una cena romántica, una excursión o una actividad especial. De esta forma, cada invitado siente que forma parte de la experiencia, y los novios pueden revivir su luna de miel recordando quién les regaló cada momento. Es una manera más emocional y simbólica de compartir el viaje.

¿Qué proyectos o novedades podemos esperar de Maravia en los próximos meses?

Seguiremos consolidando nuestra presencia en Madrid y desarrollando la colaboración con México. Además, estamos reforzando nuestra presencia digital para que nuestros clientes puedan inspirarse y diseñar su viaje ideal desde cualquier parte del mundo, siempre con nuestro acompañamiento personal como marca.