SEGÚN EL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA
El precio de la vivienda sube un 12,8% en el último año y marca su mayor crecimiento desde la burbuja
Comprar una casa es cerca de un 21% más caro ahora en el pico más alto antes del estallido de la burbuja, en 2007
El precio de la vivienda ha registrado en el tercer trimestre una subida del 12,8%, un crecimiento histórico y el segundo más alto en cifras interanuales desde el primer trimestre de 2007, cuando se alcanzó el precio máximo, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Comprar una casa ahora es ya cerca de un 21% más caro que hacerlo antes del estallido de la burbuja.
El mercado más caliente es el de la vivienda de segunda mano, donde las subidas interanuales (últimos doce meses) ascienden hasta el 13,4%, el mayor porcentaje de toda la serie histórica del organismo público. Nunca este tipo de vivienda había registrado aumentos tan altos, aunque se sitúa solo un 6% por encima de los máximos alcanzados en septiembre de 2007.
Por el contrario, los precios de la obra nueva han mostrado una cierta estabilización. Adquirir un inmueble a estrenar era en septiembre un 9,7% más costoso que en el mismo mes de 2024, pero los crecimientos se han ralentizado, es decir, sigue subiendo, pero a ritmos más moderados. Solo en el último trimestre, los precios de la vivienda nueva aumentaron un 0,6%, mientras en la segunda mano un 3,3%.
Todas las comunidades registran subidas de precios
Según los datos del INE, los precios de la vivienda presentaron subidas interanuales positivas en todas las comunidades y ciudades autónomas en el tercer trimestre. No solo eso, sino que el lugar donde menos crecen el coste de la casa es la Comunidad Foral de Navarra y lo hace en un 10,9%. Destacable también la presencia en la parte baja del ránking de Cataluña y País Vasco, segunda y tercera región donde menos suben los precios, respectivamente, un 11,3% y un 11,6%.
En el otro extremo se sitúa la Región de Murcia, la comunidad donde más crece el mercado residencial en los últimos doce meses, un 15%. Por detrás destacan los aumentos de Aragón (14,6%), Ceuta y Melilla (14,5%), Castilla y León (14,4%), Comunidad de Madrid (14,2%) y La Rioja (14,1%). En menor medida —pero por encima de la media nacional—, suben los precios en Asturias (13,5%), Galicia (13,4%) y la Comunidad Valenciana (13,2%).
¿Seguirán subiendo los precios?
La gran incógnita en el mercado es si en los próximos trimestres los precios seguirán subiendo al mismo ritmo. Todos los agentes confían la vivienda seguirá encareciéndose, principalmente impulsada por un desequilibrio entre la oferta disponible y la demanda. "Estos crecimientos se acentuarán en 2025, sobre todo, en las zonas donde la presión de la demanda es mayor, como las grandes capitales y zonas costeras, que tienen una gran capacidad de atracción, ejerciendo de polos de atracción de movimientos migratorios y de compradores extranjeros”, apunta María Matos, portavoz de Fotocasa.
