La caída de los precios del porcino en las granjas mantiene el consumo de carne y derivados

El impacto del brote de peste porcina africana desploma los precios en origen que perciben los ganaderos aunque, al menos por el momento, no causa un descenso notable en el consumo de carne de cerdo en España. El hallazgo de animales muertos en Cataluña, que suben a 13 jabalíes contagiados, tiene una consecuencia directa sobre las cotizaciones de esta materia prima en Mercolleida, lonja de referencia nacional para el sector ganadero. Esta semana ha vuelto a bajar 10 céntimos el precio del kilogramo de carne de cerdo, con lo que se acumula una desplome de 0,21 euros/Kg .

Según Pedro Reig, director general de la patronal de supermercados Asucova, de la que forman parte grandes cadenas de supermercados como Mercadona, Consum, Masymas, Economy Cash, Fragadis-Spar, Hiperber y Musgrave, el consumo no ha tenido una "incidencia significativa" en los hábitos de compra de los consumidores de la Comunitat Valenciana y del resto de España en comparación con las semanas precedentes, en las que las tiendas registraron, en noviembre, cifras muy elevadas de ventas respecto a los meses anteriores. Asucova reconoce que "todavía es pronto" para evaluar la evolución de las ventas en las firmas de distribución comercial.

Esta patronal, que descarta desplomes significativos en las ventas, reconoce que la subida de la oferta de los productos cárnicos porcinos en el mercado nacional -por el freno de las exportaciones- y la bajada de los precios en origen en estas próximas semanas podría generar algún impacto en el consumo de productos del cerdo. Sobre este tema, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha advertido de que si la peste porcina africana alcanza alguna granja, bajará el precio de la carne de cerdo en España.

Impacto económico

La decisión comunicada por Mercolleida llega después de que la lonja acordase el pasado lunes un descenso también de 10 céntimos, que bajó el precio de 1,30 a 1,20 euros. En el sector se había especulado, en las últimas horas, con una nueva rebaja similar con el objetivo de "dar oxígeno" a los mataderos. El principal mercado en origen de ganado porcino en España, referente para fijar precios y para su comercialización— ha acordado una nueva bajada en la cotización del cerdo vivo; de 6 céntimos en la de la cerda y de 5 euros, en la del lechón. El impacto económico ha sido fulminante y casi instantáneo. Este descalabro de precios, una de las caídas más pronunciadas en décadas, ha generado pánico en el sector. Ganaderos, integradores y mataderos han comenzado a exigir medidas urgentes para mitigar el golpe.

Impacto en los consumidores

Por el momento, el sector de la gran distribución comercial no ha repercutido en los precios de venta al público esas caídas de cotizaciones en origen porque realizan las compras a sus proveedores a largo plazo (no así el pequeño comercio). Los productos cárnicos y sus derivados que ofrecen las grandes cadenas de distribución comerciales en sus mostradores han sido adquiridos antes del brote de la peste porcina africana descubierto en Barcelona.

Asucova destaca que la mencionada peste porcina africana -que ha reaparecido en España después de 31 años con la localización cerca de Barcelona de varios jabalíes muertos infectados con el virus- no afecta para nada a la salud humana. En ese sentido, desde esta patronal valenciana recuerda que el virus no genera zoonosis; es decir, no se contagia a humanos ni a otras especies animales fuera del cerdo y jabalí. Incluso si se consumieran productos cárnicos procedentes de jabalíes o cerdos infectados, esto no representaría ningún peligro para las personas.

El ministro Luis Planas, en la reunión con las organizaciones del sector ganadero. / Eduardo Parra

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha creado un comité científico para el asesoramiento del brote de peste porcina africana. El objetivo de esta comisión es el seguimiento de la evolución de la enfermedad, con una elevada mortandad entre los animales afectados, así como el análisis de las posibles medidas para controlar y erradicar el virus en España, en relación con este caso.