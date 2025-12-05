Los productores valencianos de cerdos ya trabajan a pérdidas por la caída del precio

Negro horizonte para los productores valencianos de cerdos. La detección de peste porcina africana en Barcelona y el consiguiente cierre de mercados están desplomando lo precios en la Lonja de Lleida, de referencia para el sector, y de paso están hundiendo la frágil rentabilidad de los empresarios de esta actividad en toda España y, por ende, en la Comunitat Valenciana, según ha explicado a este diario el presidente de la sectorial del porcino de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), José Antonio Alfonso.

El dirigente ganadero asegura que en estos momentos hay total "tranquilidad" en las granjas y mataderos de la autonomía. De hecho, la peste solo se ha detectado en unos pocos ejemplares de jabalíes en la zona barcelonesa de Collserola, aunque su mera presencia ha provocado efectos muy negativos para la exportación. El movimiento en la UE está autorizado excepto en un radio de 20 kilómetros en Barcelona. De los países terceros, unos, como Japón, han dejado de comprar a España y otros, solo a la citada zona de la provincia catalana. Pero resulta que el país produce el doble de lo que consume y, por tanto, necesita exportar. Así que los mataderos que venden mucho al exterior ubicados en la zona cero están reduciendo la matanzas y el personal.

Explotaciones

Nada de eso sucede en las 900 explotaciones de la Comunitat Valenciana, pero aquellas que destinan parte de su producción a nutrir a mataderos catalanes de dicha zona que exportan sí han visto cómo esa demanda se ha reducido a cero, de tal manera que ahora tienen que buscar otros clientes. Todo ello está contribuyendo a la bajada del precio de la carne en origen. La primera semana tras el descubrimiento del brote, como explica Alfonso, se produjo una bajada del 10 % aproximadamente en la Lonja de Lleida. En esta segunda semana se espera otro descenso. Entre hoy y mañana se verá. Algunas fuentes apuntan a que el desplome alcanza ya el 17 %.

La peste porcina se ha detectado en jabalíes en Barcelona / Europa Press

José Antonio Alfonso asegura que en estos momentos los productores estaban en el límite de rentabilidad, pero la caída de precios por la peste porcina ya les ha hecho entrar en pérdidas y seguirán en esa situación en el mejor de los escenarios durante el próximo año. ¿Por qué? Ese es el tiempo mínimo que deberá transcurrir desde el último brote de peste detectado en España para volver a todos los mercados. El problema verdaderamente serio se producirá si se extiende fuera del perímetro actual. Si tal sucediera "sería el caos total", porque "los precios se desplomarían de forma exagerada".

Excedentes

Si la peste no se expande, la recuperación de los precios dependerá de la rapidez de las empresas a la hora de colocar en otros mercados los excedentes de carne que ahora no pueden vender en países que eran clientes habituales de esas firmas. Pero, como dice el responsable de la organización agraria, esa solución es difícil. Así que seguro que el precio estará bajo al menos uno o dos meses. Toda la campaña navideña.

Consumidores

¿En qué medida esta situación afecta a los consumidores?. En primer lugar, el dirigente de AVA matiza que el descenso de precios se está produciendo en estos momentos en origen. O sea, lo padecen los productores y llegará a los distribuidores. Que alcance al bolsillo de los ciudadanos estará en función de lo que hagan los supermercados. Esta bajada, según Alfonso, solo es buena a corto plazo. A medio "sería perjudicial porque los productores irían a los cierres, dentro de un año habría pocos cerdos y entonces los precios se dispararían".

Barrachina

El portavoz del Consell y conseller de Agricultura, Miguel Barrachina, animó ayer a las familias valencianas a "seguir consumiendo" carne de cerdo porque la peste porcina africana "no afecta al ser humano". Además, destacó las medidas preventivas adoptadas por la Generalitat ante el foco de peste porcina y el aumento de la caza para controlar la sobrepoblación de jabalíes.

Barrachina ha explicado que en la Comunitat Valenciana se han analizado durante este año "más 2.600 muestras" serológicas y virológicas de la población susceptible, tanto doméstica como silvestre, "y todas han dado negativo en peste porcina africana".

El portavoz criticó que el anterior gobierno del Botànic -PSPV-PSOE y Compromís- "limitó" la caza y "demonizó" a los cazadores, al tiempo que lamentó que "hoy pagamos sus consecuencias".