La economía valenciana y la situación de la bolsa, a debate en el foro de Mapfre Gestión Patrimonial

El Palau dels Boïl d’Àrenós, en el centro de València, ha acogido el primer foro de Mapfre Gestión Patrimonial en la ciudad, un espacio de debate que ha contado con representantes del mundo empresarial de la Comunidad y del sector financiero. El centenar de asistentes al acto han podido escuchar varias mesas redondas e intervenciones que han abordado la economía valenciana, la situación de los mercados financieros y la importancia de la educación financiera, en una jornada moderada por la periodista Susana Criado.

Susana Criado, moderadora de la jornada / Mapfre

Tomando el pulso económico a València

En la primera de las sesiones, con foco en la economía local, María Pilar García, profesora de Economía de la Universidad Cardenal Herrera CEU, ha explicado que España y la Comunidad Valenciana están creciendo “en volumen”, en las cifras macroeconómicas, gracias al aumento de la población y la inmigración, pero la productividad no está aumentando, por lo que esa bonanza no termina de llegar a las familias. La académica avisa que una de las mayores amenazas son las tensiones geopolíticas, una incertidumbre que “es lo que más afecta a la economía”.

María Pilar García, profesora de Economía de la Universidad Cardenal Herrera CEU / Mapfre

Del lado empresarial, Javier Quiles, director de Relaciones Externas de Consum, y Agnès Noguera, consejera delegada de Libertas 7, firma dedicada a la inversión y gestión en el sector inmobiliario y turístico, se han mostrado optimistas con el momento económico de la región y sus compañías, pese al revés de la dana, que en el caso de Consum tuvo un gran impacto directo en los centros de venta situados en la zona afectada.

Javier Quiles, director de Relaciones Externas de Consum / Mapfre

El directivo de Consum ha indicado que uno de sus mayores desafíos, que comparte con multitud de empresas, es la falta de formación específica que se adapte a las necesidades de las compañías, algo que vuelve imprescindible que estas sean capaces de formar a sus propios empleados.

Agnès Noguera, consejera delegada de Libertas 7 / Mapfre

¿Falta educación financiera?

En una conversación con la periodista Susana Criado, el director general de Inversiones de Mapfre, Juan Bernal, ha explicado que en un buen asesoramiento financiero el producto que se ofrece al cliente es solo el final, y lo importante es la conversación que lleva a entender sus necesidades. Además, gracias a la tecnología, el asesoramiento financiero ya es “accesible para todos”.

Esta planificación financiera en la que Mapfre quiere ser referente debe incluir los riesgos. Y, con una dosis de humor, ha expuesto que el primero de ellos en términos económicos es morirse, y el segundo, no hacerlo, lo que pone de relieve la importancia de los seguros de vida y los productos orientados a la jubilación. Mapfre cuenta con más de 3.200 oficinas en España, que “tienen que ser un punto de distribución de cultura financiera”, ha defendido el directivo.

¿Hay burbuja en la bolsa?

La última mesa redonda ha puesto el foco en los mercados financieros, y el creciente interrogante de si han alcanzado techo, dados los elevados niveles de la mayoría de índices y activos. Eduardo Ripollés, director de Desarrollo de Negocio de Mapfre Inversión, ve una cierta “complacencia” tras la evolución de las bolsas este año, que ha sido “estupendo” en renta variable y solo ha encontrado algunos frenos en la renta fija.

Eduardo Ripollés, director de Desarrollo de Negocio de Mapfre Inversión / Mapfre

Pilar García-Germán, Directora asociada de Ventas de Fidelity International, ha contado que desde su gestora son “positivos” acerca del recorrido que pueda tener 2026, con un entorno “donde los activos de riesgo pueden seguir haciéndolo muy bien”. No obstante, ha señalado la elevada concentración de las recientes ganancias, especialmente en el sector tecnológico, por lo que cobra especial relevancia la gestión activa y la diversificación de activos, por sectores y geografías.

Pilar García-Germán, Directora asociada de Ventas de Fidelity International / Mapfre

El mercado presenta unas cifras “que empiezan a asustar” por las altas valoraciones, en palabras de Alfonso del Moral, director general para España y Portugal de T. Rowe Price, por lo que cree que las oportunidades se encuentran en “otros sectores que también se puedan beneficiar de la IA”, y no solo el puramente tecnológico. También es menos optimista ante nuevas bajadas de tipos porque “la inflación puede seguir siendo un problema”.

En este escenario, Eduardo Ripollés ha llamado a que los vaivenes del corto plazo no anulen lo que debe ser el objetivo del inversor corriente: visión a largo plazo, preservar su patrimonio y dejarse asesorar.

En esta línea, Isabel Giménez, directora general de la Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros, ha recordado en su discurso en el foro que el asesoramiento profesional permite afrontar los retos vitales y los vaivenes económicos "con mucha menos incertidumbre".

Ricardo Garzó, director general territorial Este de Mapfre, ha destacado que a pesar de los desafíos que tiene que enfrentar la Comunidad Valenciana, "sigue siendo un motor de crecimiento”, gracias en buena medida a “su tejido empresarial dinámico". En materia de inversión, "lo que realmente aporta valor es el acompañamiento y la confianza", ha sostenido.

Por último, Miguel Ángel Miró, director de la oficina de Mapfre Gestión Patrimonial en Valencia, ha expuesto que la prioridad de su equipo es acompañar al cliente mediante una planificación económica integral, que incluye inversión diversificada pero también previsión y protección.