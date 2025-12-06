Holcim lidera un proyecto referente para la descarbonización

Cintillo Foro Comarcal Camp de Morvedre / L-EMV

La cementera Holcim, con sus diferentes denominaciones, lleva décadas implantada en Sagunt, pero 2022 supuso un punto de inflexión con un cambio de estrategia enfocado en la sostenibilidad. Así lo explicó el director de la planta en la capital del Camp de Morvedre, José María Gómez, quien detalló el vuelco en la gama de productos que supuso la introducción de materiales que reducen la huella de carbono hasta un 70 %.

La gran bandera de esta apuesta por «generar rendimientos económicos con la sostenibilidad como palanca» es el proyecto CO2necta, que, junto a Enagás y Saggas, plantea la captura de 600.000 toneladas de dióxido de carbono, su transporte para licuarlo en el puerto de Sagunt y embarcarlo para su almacenaje geológico, que «puede no ser el último paso, ya que es material aprovechable como combustible o con otros fines», según detalló.

Aunque todavía está «en ciernes», el proyecto contempla una inversión de 600 millones de euros, aspira a ser una realidad en 2034 y está abierto a la incorporación de otras empresas que emitan CO2. Gómez reconoció que «Sagunt ofrece un marco único para impulsar este tipo de iniciativas, que convertirán a la ciudad en la punta de lanza del hub de la descarbonización. Será un cambio de paradigma brutal en el tejido empresarial para pasar de las palabras a los hechos». Pero más allá de esa visión a largo plazo, desde Holcim ya se trabaja en otros frentes, como la sustitución de los combustibles tradicionales o en dar una segunda vida a los materiales para aumentar los consumos ecológicos.

En una visión más global del momento que vive la comarca, Gómez, que apenas lleva 10 meses al frente de la fábrica de Sagunt, reconoció su «sorpresa» al llegar, ya que se encontró «una zona empresarial e industrial increíble, bien desarrollada, con una patronal fuerte, que aporta sinergias, facilita relaciones y pone en valor la labor de todas las empresas». También destacó la colaboración con las administraciones, de las que «sentimos el apoyo. Veo que estamos en el sitio y en el momento para seguir creciendo y retornar lo que se nos está dando».