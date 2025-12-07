Asun Roselló: "Un problema importante para las empresas es la movilidad"

"Hay un gran movimiento de empresas y una gran demanda de naves y parcelas que no para". Asun Roselló, representante de la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y vocal de la Junta Directiva de CEV, participó el pasado 28 de octubre en el Foro Más Que Empresas de la comarca de l’Horta Nord, organizado por Levante-EMV, en una mesa redonda moderada por Bea Carrascosa, jefa de producción de Levante TV.

La experta explicó cómo el sector industrial está creciendo progresivamente y que "desde el punto de vista de las áreas empresariales industriales, lo que sí que estamos viendo que continuamente nos solicitan y se van ocupando en general todas las naves".

Además, añadió que, entendía este suceso ya que "l’Horta Nord puede suponer una zona atractiva para las empresas". "Tant o por número de habitantes como por número de empresas ya ubicadas es una zona muy atractiva para todas las empresas, tanto locales como de fuera e, incluso, internacionales en el resto de Europa", expuso.

Necesidades de las empresas

No obstante, estos hechos no quitan que las empresas se vean necesitadas de unas condiciones que no se cumplen a día de hoy. "Un problema que se está planteando, y muy importante, es la comunicación y la movilidad", explicaba Roselló. Argumentó que hay parques empresariales que no tienen transporte público y que esto supone una limitación total a la hora de contratar y de que las personas puedan acceder a un puesto de trabajo.

A esto se le suma la falta de formación y disposición de trabajadores con una formación básica como pueden ser albañiles, fontaneros, etc. "Es muy importante adecuar la oferta formativa a las necesidades de las empresas. Hay mucha demanda de trabajador que no existe".

Por último, Roselló recalcó que los trámites burocráticos tienen que disminuir porque impiden a las pequeñas y grandes empresas expandirse. "Tardan hasta un año en conceder una licencia para una pequeña obra. Cuando hablamos de grandes obras es mucho más", concluyó.