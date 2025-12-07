El calzado de los gondoleros venecianos llega a la calle con suela de neumático reciclado

La firma valenciana Muné nació en 2018 después de un viaje de su creadora, Laura Gallego, a Venecia. Allí conoció el calzado típico de los gondoleros de la ciudad de los canales y decidió dar un paso más y trasladarlo a la calle. Fue la primera en dar a conocer estos modelos, hoy muy de moda y habituales en la ciudad.

Además de abrir un nuevo mercado del característico diseño de este calzado, Gallego decidió darle un plus: en vez de la típica suela de rueda de bicicleta, Muné apuesta por suelas de neumático reciclado, más gruesa, aislante, flexible y antideslizante.

Así, el concepto de sostenibilidad no es una etiqueta o un eslógan, sino parte esencial de su ADN. Con fabricación 100 % en España -los calzados Muné se crean en Elda- la utilización de este material para el calzado convierte cada ‘slipper’ en un artículo único, por su proceso artesanal, sus laboriosas fases para convertir una rueda de vehículo en la suela y por sus propiedades para caminar. La resistencia, su agarre antideslizante y aislante del suelo, amortiguación y flexibilidad son algunas de las propiedades que se consiguen trasladar al calzado.

Laura Gallego con uno de sus diseños. / Senchermés

Actualmente, Muné -creada en 2018 e impulsada por Lanzadera- se vende exclusivamente ‘online’, aunque también cuenta con algunos puntos de venta en Madrid, Getxo, Santander, Bilbao y Japón, país «donde valoran muchísimo la calidad del calzado español y el diseño de Muné », explica Gallego.

Además, su fundadora puede presumir de una clientela fiel: «Tenemos un índice de repetición tremendo. Hay clientas con más de 45 pares», dice satisfecha Gallego.

En tiempos donde todo es de creación y consumo rápido -la moda también, la llamada ‘fast fashion’- Muné reivindica los procesos artesanales. La fabricación Muné es manual, «todo es realizado en España con las técnicas de toda la vida», explica.

Además del modelo ‘slipper’, Muné tiene también una línea más veraniega con sandalias también hechas con suela de neumáticos, así como calcetines a juego con los modelos.

En cuanto a cifras, Gallego señala que el año pasado facturaron 400.000 euros y que el objetivo mantener un crecimiento exponencial, así como abrir puntos de venta en centros comerciales y dirigirse hacia la internacionalización.