Emprender con mi hermana gemela (y no morir en el intento)

Empezamos con la máquina de coser de mamá, en mitad de una pandemia que parecía congelar el mundo. No fue una idea brillante en una servilleta; fue una necesidad muy simple: no encontrábamos bikinis que quedaran bien y fueran bonitos. Esa frustración se convirtió en el primer patrón de Quelton. La primera costura fue torpe; la segunda, menos; la tercera ya prometía algo que nos ilusionó: si medíamos con rigor y escuchábamos a quien se los probaba, podíamos hacer bikinis que abrazaran cuerpos reales y duraran más de una temporada.

También decepcionamos a nuestra familia al dejar la empresa familiar con más de 130 años (éramos las promesas de la quinta generación). Ese legado nos enseñó el valor del oficio y de la palabra dada a un proveedor. Pero elegimos empezar de cero: dejar lo seguro para construir algo propio juntas. Sin miedo al fracaso.

Nuestra forma de trabajar nace de ser dos y distintas. Yo soy números: control financiero, relación con proveedores, negociación de plazos y costes. Reyes es creatividad: diseño de producto, estrategia de marketing, la mirada que decide que un milímetro cambia una historia. Una es el freno y la otra el motor. Esa tensión nos mantiene en la carretera. En Quelton acordamos reglas sencillas: ninguna prenda pasa a taller sin ‘checklist’ completo; ningún lanzamiento sale sin prueba en cuerpos distintos; ninguna tendencia entra si no dialoga con nuestra identidad.

Emprender moda es sostener un equilibrio delicado entre deseo y realidad. Aprendimos que un patrón honesto convierte mejor que cualquier campaña; que un tejido mal elegido se paga dos veces; que escuchar un mensaje incómodo de una clienta puede ahorrar cien devoluciones. Cuando nos atascamos, salimos a caminar con nuestra ‘teckel’ y volvemos a la mesa con otra cabeza. Cuando discutimos, movemos la decisión a la hora en la que pensamos mejor. Cuando dudamos, probamos: preorder limitado, objetivo claro y fecha de revisión.

Trabajar juntas no significa estar siempre de acuerdo; significa haber pactado cómo no estarlo. Yo pregunto por el margen; Reyes, por el relato. Las dos por el ‘fit’ e intentando crear una marca de ropa de lujo consciente, con un precio justo y haciendo pocas unidades de cada uno de ellos para tener la máxima exclusividad posible. No somos para todo el mundo, pero tampoco queremos serlo.

No lo hubiéramos hecho por separado. La moda acelera y exige; compartida, se vuelve habitable. Quelton nació en un salón convertido en taller y hoy es una marca que intenta hacer algo sencillo y difícil: bikinis que sientan bien, que te acompañen más de un verano y muy difícil de encontrar dos chicas con el mismo en una piscina o en una playa. Si hemos aprendido algo es que la belleza, la calidad y los patrones no tienen por qué pelearse. Para conseguirlo, una pisa el freno, la otra el motor, y avanzamos juntas.