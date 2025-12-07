Fallece Amparo Roig, viuda de Vicente Lladró

Amparo Roig Bayarri, viuda de Vicente Lladró Dolz, ha fallecido hoy en València a los 84 años, según informó la familia. La capilla ardiente estará habilitada desde las diez de la mañana de mañana 9 de diciembre en el Tanatorio Municipal de València, donde se celebrará la misa funeral a las 12.45 de la mismo jornada.

Amparo Roig tuvo tres hijos con Vicente Lladró: Juan Vicente, Inmaculada y David. Lladró, fallecido en octubre de 2019, fue una de las figuras históricas del empresariado valenciano del siglo pasado como fundador, junto a sus hemanos Juan y José, de la reconocida a nivel internacional marca de la cerámica decorativa Lladró.

Vicente Lladró inició su trayectoria en el campo y en una fábrica de ladrillos a la Escuela de Artes y Oficios de San Carlos en València. Juan y José estudiaron dibujo, pintura y composición decorativa, mientras que Vicente se dedicó a la escultura. Sus biógrafos cuentan que «la mano más artística y precoz fue la de Vicente, el pequeño».

Tienda de Lladró en Pekín / Levante-EMV

A principios de los sesenta sus conocimientos fueron claves para crear el taller de aprendizaje junto a su primera fábrica y transmitir sus conocimientos sobre la elaboración de figuras de porcelana. Con más de cuarenta años apostó también por la formación económica a través del programa de Alta Dirección del IESE para centrarse en la gestión y la expansión de la compañía en España y en el exterior, sobre todo en Estados Unidos.

Expansión internacional

Alejado de focos mediáticos y cargos institucionales en organismos empresariales de la Comunitat Valenciana, Vicente Lladró Dolz optó por entregarse de lleno al día a día del aquel imperio de la porcelana decorativa. En la década de los ochenta colaboró en el desarrollo internacional en Asia, con filiales en Japón y China, un proceso que continuó de manera constante en mercados emergentes como Rusia, Europa del Este o India. Pero llegó la deceleración tras el desplome de ventas en Estados Unidos, su principal mercado.

En 2003 la familia decidió romper la sociedad, que se repartía entre los tres hermanos al 33 %, de modo que Juan y sus cuatro hijas pasaron a controlar el 70 %, y el 30 % restante, a partes iguales entre los otros dos hermanos, José (y dos hijas) y Vicente (y sus tres hijos). El recién fallecido también se apartó de la gestión de Lladró para que tomaran las riendas de la compañía sus hijos Juan Vicente y luego, David. Pero las disputas familiares y la marcha de la mercantil truncó pronto el control de sus vástagos y la hija de Juan, Rosa, fue la encargada de gobernar una nave que ya navegaba a la deriva hasta su venta.

Venta

La mercantil acabó en manos del fondo de inversión PHI Industrial a finales de 2017 tras su graves pérdidas y hundimiento de las ventas. Vicente Lladró Dolz se resistió hasta última hora a esa venta. No quería que la familia perdiera la propiedad. Pero ya era tarde. Juan Lladró murió en 2017 a los 91 años y José, dos años más tarde, a la misma edad. El fallecimiento de la viuda de Vicente pone fin a toda una época del empresariado valenciano.