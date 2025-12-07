Hidraqua palia los efectos del cambio climático con innovación

Innovación, sostenibilidad, Inteligencia Artificial, agua regenerada, aprovechamiento de recursos, calidad y eficiencia y colaboración público-privada. Estas son las claves que marcan la hoja de ruta de Hidraqua, empresa del sector del agua y del medio ambiente perteneciente al grupo Veolia, para los próximos años. Así lo detalló Pablo Mellado, gerente territorial de Valencia Norte y Castellón de Hidraqua y gerente de Aigües de Paterna, en el foro Más que Empresas de l’Horta Nord celebrado en la sede de la EGM Parque Tecnológico Paterna.

La compañía conoce muy bien la comarca de l’Horta Nord. En el año 2006 se constituyó Aigües Municipals de Paterna, S.A, una empresa mixta formada por el Ayuntamiento de Paterna e Hidraqua para la gestión del ciclo integral del agua en el municipio. Esa es una de sus grandes ventajas competitivas. "Hemos vivido su desarrollo a lo largo de los años, de la mano de los ayuntamientos y la población, conocemos bien las problemáticas y cómo hemos ido solucionándolas", destacó. Además, su integración ahora dentro de un gran grupo como es Veolia les da un impulso extra. "Nos ha permitido, por ejemplo, en la dana actuar de manera rápida y poder disponer de recursos tanto humanos como materiales en muy poco tiempo", aseguró.

Con estas dos importantes fortalezas la compañía hace frente a los desafíos que presenta el territorio en materia de gestión del agua. "Es una comarca muy diversa, que mezcla zonas rurales, residenciales e industriales, y a su vez periodos de sequía con periodos de lluvias torrenciales. Esto hace muy compleja toda la gestión del ciclo integral del agua. El gran desafío está en saber adaptarnos a estas particularidades y a las de cada municipio y desarrollar proyectos de innovación y desarrollo tecnológico", apuntó Mellado, quien puso el foco en los efectos del cambio climático, "que son cada vez más evidentes y en estas zonas más extremos".

Proyectos innovadores

Para impulsar estas iniciativas innovadoras son cruciales la financiación y la colaboración público-privada. Aigües de Paterna ha sido beneficiaria de un Perte, por 2,7 millones de euros, para fomentar la recuperación y la transformación económica a través de la innovación y la digitalización. Dentro de esta línea de subvención, se están elaborando 23 proyectos en Paterna, como la instalación en el municipio de 7.000 contadores de telelectura. Asimismo, hay once proyectos constructivos, que proponen mejoras hidráulicas y que van a conseguir eliminar zonas que son susceptibles a inundación.

Una de las iniciativas más relevantes, señaló el gerente de Aigües de Paterna, es la monitorización de todos los puntos de vertidos al medio para dar cumplimiento al Real Decreto 665/2023 y el control también de los vertidos que realizan las industrias al alcantarillado, para lo que se están colocando sensores en tiempo real. "Obteniendo toda la información de estos datos junto con las previsiones meteorológicas el objetivo es desarrollar un sistema de alerta temprana que nos permita actuar de la manera más eficaz y rápida posible ante un evento extremo como una dana", afirmó.

Fuera de este Perte, Mellado compartió otros dos proyectos adicionales que están teniendo un impacto positivo en la zona de l’Horta Nord, como son el Proyecto Guardian, que protege de incendios forestales a través del riego preventivo con agua regenerada en un área del Parc Natural del Túria; e Innocua, que permite probar diversas tecnologías avanzadas para la eliminación de los contaminantes emergentes en el agua y mejorar el proceso de depuración.

Además de los retos específicos del ciclo integral del agua, durante el foro Más que Empresas se trataron otras cuestiones que afectan a todos los sectores. Es el caso de la falta de profesionales cualificados especialmente en los oficios. "Estamos licitando obras dentro de la reconstrucción de la dana que se están quedando desiertas. Dentro del personal propio, nos está costando mucho encontrar operarios", reconoció. En este sentido, Hidraqua está "muy implicada en contribuir con la Formación Profesional y las universidades para que esta situación se revierta". "Otro de los grandes puntos de mejora es la movilidad, algo que sufrimos todos los que trabajamos en este Parque Tecnológico", añadió.