El tren de mercancías entre Valenciaport y Lisboa, más cerca

El operador estatal de infraestructuras Adif, junto con las compañías privadas del transporte y la logística Tramesa, TransItalia y Medway (del grupo de la naviera MSC), ha concluido con éxito una simulación de un tren de mercancías que forma parte de la autopista ferroviaria entre las estaciones de Madrid-Abroñigal y Badajoz-Frontera. Una vez operativa, esta nueva línea enlazará con el corredor València-Madrid —primera autopista ferroviaria en ancho ibérico inaugurada por Adif el año pasado— completando el itinerario entre el puerto de València y Badajoz.

Esta conexión dará continuidad a la autopista del mar entre Italia y el puerto de València, por donde circulan tráficos ro-ro (es decir, cargas como vehículos, camiones y maquinaria) con origen en Italia y Europa del Este. Más allá de Badajoz, el objetivo que manejan Tramesa, Transitalia y Medway es ampliar el corredor de mercancías en tren hasta Portugal.

Operadores logísticos

Estos servicios fomentan la utilización de las infraestructuras ferroviarias existentes y "se genera actividad económica para la explotación de las terminales intermodales en orígenes o destinos y se potencia la actividad logística y ferroviaria con seguridad y calidad en el servicio", aseguran fuentes de Adif. Además de la autopista ferroviaria València-Madrid en ancho ibérico, Adif tiene en servicio la de Barcelona-Le Perthus en ancho estándar. Asimismo, trabaja en más de 20 itinerarios tanto en ancho ibérico como en ancho estándar, tras recibir el interés de operadores logísticos, autoridades portuarias y empresas ferroviarias. La autopista ferroviaria es una solución logística y multimodal que representa importantes ahorros, tanto en costes externos como en emisiones de gases efecto invernadero (GEI).

Máquina de Medway, en un servicio del corredor entre Madrid y Badajoz. / Levante-EMV

En carretera, 10.000 camiones menos

En julio de 2024, se puso en marcha el funcionamiento de la primera autopista ferroviaria en la península, ya que permite a los camiones viajar entre Madrid y València subidos al tren ahorrando así emisiones de CO2 a la atmósfera. De hecho, según el cálculo certificado de emisiones conforme a la norma ISO 14064-2, la reducción de gases de efecto invernadero por cada semirremolque en la ruta Valencia-Madrid es del 85%. La nueva terminal de transporte combinado de Valenciaport permite a los remolques de los camiones viajar de Italia a Madrid -y viceversa- haciendo trasbordo en el recinto portuario valenciano y ahorrando así 16.000 toneladas/año de emisiones de CO2 a la atmósfera.

La nueva infraestructura ha supuesto una inversión global de 20 millones de euros, de los cuales la Autoridad Portuaria de València (APV) ha aportado algo más de 3,7 millones y permitirá subir al ferrocarril más de 10.000 camiones anuales. El hecho de que una de las puertas de entrada a la autopista ferroviaria sea el puerto de València hace posible la conexión con las autopistas marítimas que unen a València con los puertos del Mediterráneo. La APV cuenta con una estrategia para mejorar sus infraestructuras ferroviarias – más conexiones y más trenes- con una inversión planificada de 240 millones de euros.