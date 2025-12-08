Uno de cada tres valencianos se jubila antes de los 65 años y encima cobra más

Quienes aprovechen este mes de diciembre para decirle adiós al mundo laboral y pasar al retiro podrán jubilarse legalmente a los 66 años y ocho meses. No obstante, también tienen la opción de convertirse en pensionistas a los 65 años, pero deben haber cotizado un mínimo de 38 años y tres meses. Por debajo de esa edad, la cosa se complica por las penalizaciones, que pueden ser de calado. Sin embargo, casi uno de cada tres ciudadanos de la Comunitat Valenciana logró entrar en la etapa de la jubilación con menos de 65 años. Y la prestación vitalicia que les quedó era sensiblemente superior a la de quienes dejaron de trabajar superada esa edad.

Los últimos datos del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social ponen de relieve que en los diez primeros meses de 2025 se convirtieron en jubilados un total de 32.668 residentes en la Comunitat Valenciana. De ellos, el 27 %, es decir 9.027 no habían cumplido los 65 años de edad, mientras que los 23.641 restantes habían igualado o superado esa cifra. La provincia de Valencia acaparó más de la mitad de la cifra principal, con 17.084 nuevos pensionistas, de los cuales 4.952 no tenían la citada edad al finalizar octubre.

Pensión media

La prestación media que cobraron todos ellos se situó en los 1.512 euros, aunque con una importante distancia entre los que no habían llegado a los 65 años, que perciben 1.807 euros de media, y los que sí, que se quedan en 1.394. Por tanto, 413 euros menos. En la provincia de Valencia, las cifras son las siguientes, de forma respectiva: 1.547 euros, 1.770 y 1.441. Es decir 329 menos para el tercer caso. ¿Por qué esta diferencia?

Dos jubilados en un parque / David Zorrakino/Europa Press

Aunque faltan dos meses para computar el año entero y muchas personas esperan al mes de enero para jubilarse porque así suman a su pensión la revalorización que entra en vigor con el inicio del año, lo cierto es que el dato hasta octubre de 2025 está lejos del de todo 2024, cuando 11.720 valencianos se jubilaron antes de los 65 años (un 30,1 % del total). En 2023 fueron 10.842 (un 32,6 %).

Trabas

Esta evolución descendente en términos porcentuales seguramente está vinculada por las progresivas trabas a la jubilación, introducidas en la reforma de 2013 para tratar de garantizar la sostenibilidad del sistema y que contempla que en 2027 la edad para cobrar esta prestación sea a los 67 años. Como ha quedado dicho, la jubilación será de manera ordinaria a los 65 años (si se tienen 38 años y 3 meses cotizados) y a los 66 años y 8 meses (con menos de 38 años y 3 meses). También existe la fórmula de la jubilación anticipada voluntaria, que posibilita retirarse dos años antes de la edad establecida, es decir, a los 63 años (con 38 años y 3 meses cotizados) o a los 64 años y 8 meses (con menor periodo de cotizaciones).

Dos jubilados en la plaza de un pueblo / EUROPA PRESS

Claro que esta posibilidad comporta una penalización importante. Por ejemplo, si se ha cotizado por encima de los 38 años y 3 meses y por debajo de los 41 años y 6 meses, el descuento que se aplica a la pensión -para toda la vida- es del 19 %. Ese porcentaje se va redunciendo conforme van pasando los dos años. Así, a los 16 meses se queda en el 7 %. Justo en los 12 meses, o sea un año, baja al 5,25 % y un mes antes de los 65, un 3,11 %.

Motivos

El doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universitat de Valencia y uno de los expertos consultados para la anterior reforma de la Seguridad Social, Enrique Devesa, considera que la diferencia de pensión entre los tienen más o menos de 65 años se debe a que "los que se jubilan anticipadamente pueden provenir, en parte, de prejubilaciones, que suelen hacer empresas grandes con salarios muy elevados". Un claro ejemplo de ello es el ERE de 2021 de CaixaBank tras la fusión con Bankia, que supuso la salida de casi 6.500 trabajadores o la que acaba de anunciar Telefónica para otros 6.000 empleados.

Otra opción que apunta el también miembro del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) es que quienes tienen sueldos más bajos demoran su jubilación más tiempo para evitar que les recorten aún más sus pensiones, mientras que a los que tienen buenos sueldos no les importa tanto que les reduzcan un tanto la pensión a cambio de ganar tiempo de asueto porque seguirá siendo muy alta pese a la penalización. "Esa práctica es bastante habitual entre los autónomos", apunta Devesa.

Sea como fuere, lo cierto es que el grueso de las jubilaciones, por ejemplo en la provincia de Valencia, se da entre los 63 y los 66 años: algo más de las 14.000 de las 17.084 de enero a octubre de 2025. Eso si, solo uno consiguió retirarse antes de los 54 años y 219 no lo hicieron hasta más allá de los setenta.