Abogados valencianos protestan contra la ley de mutualistas que deja las pensiones mínimas en 500 euros

Un grupo de abogados y procuradores valencianos han acudido esta mañana a una concentración ante la sede de la Delegación del Gobierno por el proceso de reforma legislativa destinado a definir el futuro de miles de profesionales mutualistas en toda España. Convocados por el 'Movimiento #J2 Abogacía y Procura', la movilización exige que se apruebe una 'Pasarela al RETA' (es decir, pasar de este sistema de prestaciones al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos) que sea "justa, completa y sin exclusiones".

Los convocantes alertan que la propuesta de ley actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados excluye a numerosos profesionales, manteniéndolos atrapados en un sistema mutual alternativo que ofrece pensiones de apenas 500 euros mensuales, sin pagas extraordinarias ni revalorizaciones. La movilización cuenta con el respaldo del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia (ICAV) y del Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia (ICPV), "un apoyo institucional que subraya la relevancia jurídica y social de la reivindicación, que afecta a profesionales activos, pasivos, pensionistas y familias", según sus organizadores. Entre los asistentes se encuentran José Soriano, decano del ICAV, y Begoña Mollà, decana del ICPV. La presencia de estas figuras institucionales refuerza el carácter transversal y sectorial de la protesta.

Durante la concentración se ha desplegado el 'Tifo viajero', una pancarta de 30 metros que se ha convertido en un elemento icónico del movimiento. Tras su paso por Granada, Sevilla, Málaga, Bilbao y Santiago de Compostela, el 'Tifo' simboliza cohesión, visibilidad y reivindicación colectiva. Después de Valencia, el recorrido continuará hacia Salamanca y Cáceres, donde están previstas nuevas acciones.

Reforma

El debate parlamentario sobre la 'Pasarela al RETA' atraviesa un momento decisivo. La ponencia encargada de elaborar el texto final se constituyó el 18 de noviembre, y celebró su primera reunión el 25 del mismo mes. En ella, el ponente del Grupo Socialista presentó una propuesta de enmienda transaccional con cambios mínimos respecto a la iniciativa original. La propuesta fue rechazada por el resto de grupos al considerarse insuficiente, excluyente y discriminatoria. Desde el Movimiento #J2 insisten en que “no servirá cualquier 'Pasarela'. La única solución válida es aquella que incluya a todos los mutualistas, sin dejar atrás a quienes llevan décadas atrapados en un sistema que no ofrece las garantías del régimen público”.

Pensiones

El asunto de las pensiones de jubilación preocupa de lleno al colectivo de abogados y procuradores de toda España, incluidos los de la Comunitat Valenciana. Afecta a miles de letrados (hay 270.000 en España, de los que unos 12.500 ejercen en la Comunitat Valenciana) y otros profesionales adscritos a mutualidades alternativas al Régimen General de la Seguridad Social, como es el caso de Mutualidad (antes Mutualidad de la Abogacía), porque algunas prestaciones se quedan en tan solo 500 euros mensuales. Según un portavoz de Mutualistas por el Futuro, es necesario que el Gobierno, vía presupuestos, apruebe una reforma para que las prestaciones más bajas puedan percibir el complemento de mínimos, tal como ocurre en los perceptores del Régimen General de la Seguridad Social, así como en el Régimen General de Trabajadores Autónomos (RETA).