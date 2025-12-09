Más de 62.000 familias valencianas se enfrentan a una subida del alquiler de 223 euros al mes

El alquiler subirá el próximo año 223 euros al mes de media en la revisión de contratos de 62.500 familias de la Comunitat Valenciana, según los cálculos del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Los inquilinos firmaron su contrato a lo largo de 2021 y desde entonces el precio prácticamente se ha duplicado en ciudades como València y ha crecido con fuerza en el resto de localidades de la Comunitat Valenciana. Las inmobiliarias advierten de que la media de los nuevos arrendamientos en el Cap i Casal está entre 1.200 y 1.300 euros al mes.

El departamento ministerial que dirige Pablo Bustinduy ha constatado que en 2021 se firmaron en la Comunitat Valenciana 62.523 contratos de alquiler que afectan a 155.057 personas. Tras cruzar datos extraídos del Panel de Hogares (que elaboran el Instituto Nacional de Estadística, la Agencia Tributaria y el Instituto de Estudios Fiscales), el Ministerio de Consumo ha llegado a la conclusión de que, "en el conjunto del Estado, la renovación del contrato de alquiler a precios de mercado de un hogar con renta media podría suponer pagar 1.735 euros extras al año".

2.686 euros más al año

En el caso de la Comunitat Valenciana "está cifra se elevaría a 2.686 euros al año -223 euros al mes-, una subida inasumible para los hogares valencianos que viven de alquiler", explicaron fuentes del Ministerio de Consumo a Levante-EMV. La Comunitat Valenciana es la segunda autonomía española tras Baleares con mayor incremento del alquiler acumulado en los últimos cinco años.

Diez veces más que los salarios

El alquiler de una vivienda en la Comunitat Valenciana ha subido diez veces más que los salarios tras la pandemia. Los arrendamientos de pisos se han encarecido un 46 % y los salarios se han incrementado un 4,3 % desde 2021. La situación es especialmente complicada en grandes ciudades como València, donde el coste del alquiler de un piso de 70 metros cuadrados puede superar los 1.600 euros al mes.

Viviendas en el distrito Marítimo de València. / GERMAN CABALLERO

Nora García, presidenta de la Asociación de Empresas Inmobiliarias de la Comunitat Valenciana (Asicval), apunta que están fomentando las negociaciones entre propietarios e inquilinos para "actualizar las rentas sin llegar a los actuales precios del mercado. Los inquilinos son conscientes de lo que hay y saben que si no llegan a un acuerdo van a tener que salir al mercado y pagarán el doble. Los propietarios también son receptivos".

Periferia

La representante de Asicval, que aglutina a más de 400 inmobiliarias de la Comunitat Valenciana, explica que los alquileres en València "cuestan de media entre 1.200 y 1.300 euros, aunque en algunos casos se puede ir a 1.900 euros. Acabamos de firmar uno en la zona de la Cruz Cubierta (en la periferia de la capital) con cuatro habitaciones y dos cuartos de baño por 1.300 euros".

Vicente Díez, portavoz del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) de Valencia, reconoce que la subida de los alquileres desde 2021 "ha sido exagerada. Los contratos se han ido actualizando conforme el IPC, pero lejos de la realidad del mercado". Díez añade que "los propietarios que están contentos con sus inquilinos llegan a acuerdos por debajo del precio de mercado. Si no lo están, buscan cambiar para ganar el doble".

Pagar el doble

Cristina Recasens, fundadora de Recasens Real Estate, confirma que algunos propietarios no están dispuestos a bajar el precio. "Tengo el caso de un inquilino que lleva 10 años en una vivienda y paga 600 euros al mes y no le van a renovar. Ese alquiler se va a ir a 1.200 euros. Es un piso en València de tres habitaciones y noventa metros. En los últimos cinco años los alquileres han subido mucho", subraya Recasens.