AVA-Asaja crea materiales didácticos para reforzar la prevención de riesgos laborales en el campo

La Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja), en colaboración con el Servicio de Prevención Mancomunado Agrario y financiado por la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo de la Generalitat Valenciana, ha elaborado una completa serie de materiales didácticos orientados a mejorar la seguridad y la prevención de riesgos laborales en el ámbito agrario. La iniciativa forma parte de su estrategia para fomentar buenas prácticas entre agricultores y trabajadores del campo mediante herramientas formativas accesibles, visuales y fáciles de aplicar en el día a día. Los nuevos recursos incluyen vídeos explicativos, manuales detallados, carteles informativos y folletos divulgativos que estarán a disposición de los agricultores y ganaderos en la página web de la organización y en el canal de Youtube en el caso de los vídeos.

Las temáticas abordadas por este material abarcan cuatro áreas clave: Emergencias en el sector agrario: cómo actuar ante incendios, accidentes, condiciones climáticas extremas y otras situaciones críticas; primeros auxilios en el sector agrario: pautas básicas y avanzadas para responder de manera segura y eficaz ante lesiones comunes en el campo; prevención de riesgos laborales en el cultivo de cítricos: recomendaciones específicas para reducir accidentes durante labores de poda, recolección, uso de maquinaria y manejo de herramientas; y la prevención de riesgos laborales en el uso de productos fitosanitarios: información sobre equipos de protección, manipulación segura, almacenamiento adecuado y actuación ante intoxicaciones.

Desde AVA-Asaja señalan que estos materiales didácticos responden a la necesidad de potenciar la cultura preventiva en un sector donde las condiciones de trabajo pueden entrañar riesgos significativos. La asociación destaca que una correcta información y formación es la herramienta más eficaz para minimizar accidentes y mejorar el bienestar de quienes desarrollan su labor en el campo.