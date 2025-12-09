La pesadilla de los comerciantes valencianos en Navidad: Shein y Temu

Desde hace semanas los comercios están abarrotados de clientes a la búsqueda de aquellos presentes que más ilusión creen que harán a sus seres queridos. Hasta hace unos años, la tienda física era el único espacio en el que encontrar los mejores regalos. Después aparecieron las plataformas de venta 'online' y los últimos actores en entrar en un mercado cada vez más competitivo llegan de Oriente, sí, como los Reyes Magos, pero nada más lejos de la realidad.

Las plataformas chinas Shein y Temu se han convertido en una alargada sombra sobre el comercio tradicional. "Estas plataformas han alterado profundamente el comercio en España, generando más problemas que beneficios", dice a Levante-EMV Rafael Torres, presidente la Confederació d’Empresaris del Comerç, Servicis i Autònoms de la Comunitat Valenciana (Confecomerç), entidad que aglutina más de 13.000 comercios, pymes y autónomos valencianos.

Exenciones arancelarias

Para Torres, "hay que acabar con las exenciones arancelarias a las importaciones de valor inferior a 150 euros, de las que se benefician empresas de envíos ‘low cost’ como Shein y Temu y que provocan la competencia desleal en la economía, así como otros perjuicios derivados de falsificaciones y falta de control normativo, ya que abundan productos que vulneran derechos de autor y estándares de calidad, sin que exista un control aduanero suficiente", alerta.

La recurrencia del cliente a estas tiendas 'online' provoca -según Torres- un "golpe" en la economía local "y, por extensión al empleo". "Los gigantes de Internet no contribuyen al desarrollo del territorio ni a la inversión para el bienestar de los ciudadanos", advierte el presidente de Confecomerç.

Debilitar a la competencia e imponer condiciones

Además, Torres lamenta que "la capacidad del consumidor para elegir entre distintas ofertas comerciales se está viendo cada vez más limitada. Las grandes plataformas buscan atraer al cliente con precios muy bajos, una estrategia que, en realidad, persigue debilitar y eliminar a la competencia. Una vez alcanzada una posición dominante, el riesgo es que estas plataformas puedan imponer condiciones menos favorables, elevando los precios y reduciendo las opciones disponibles".

Lo que 'a priori' parecen gangas, a la larga pueden ser 'regalos envenenados' para el consumidor. En este escenario, señala Torres, "el consumidor pierde margen de elección y se enfrenta a un mercado más concentrado, donde la transparencia y la diversidad comercial se ven comprometidas".

El representante de los comerciantes valencianos sostiene que "el pequeño comercio depende de políticas valientes que garanticen igualdad de oportunidades frente a la competencia desmedida y desleal de multinacionales que, amparadas en su poder y cuota de mercado, imponen condiciones abusivas y ponen en riesgo la supervivencia de miles de negocios de nuestros barrios", reivindica.

Para ello, Torres hace un llamamiento alto y claro a las administraciones: "que actúen con firmeza" para que "protejan a los consumidores, que apliquen normativas que frenen prácticas contrarias a los derechos de los clientes, que regulen la fiscalidad digital y, que construyan un marco jurídico justo y equilibrado".

Un 4,7 % más de contrataciones en la campaña de Navidad

Por otro lado, la Navidad es, junto con la de verano, una de las temporadas más significativas en materia de contratación de personal, singularmente por la demanda del comercio y la logística. Así, la Comunitat Valenciana sumará un volumen de contratación para la campaña de Navidad igual al de la media del conjunto de España al lograr 47.335 firmas, un 4,7 % más que el año pasado (45.210), según las previsiones de la multinacional de recursos humanos Randstad.

Por provincias, Castellón será la que experimente el mayor crecimiento, con un aumento del 10,4 % y un total de 5.490 contratos. Le sigue Valencia, que alcanzará 25.920 firmas, un 4 % más que en 2024, y Alicante, que registrará 15.925 contrataciones, un incremento del 4 %.

“La campaña navideña es uno de los momentos de mayor dinamismo en el mercado laboral, con un importante aumento de las contrataciones impulsado por el auge del consumo y la intensa actividad en sectores clave, como el comercio, la logística y la hostelería", explica Ana Hervás, directora regional de Trabajo temporal de la zona Sur-Levante en Randstad.

Durante la campaña navideña, el ámbito logístico se perfilará como uno de los grandes motores del empleo, dice Randstad. Las compañías del sector necesitarán reforzar sus equipos para hacer frente al aumento del consumo, especialmente con perfiles como empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén o conductores, entre otros. Asimismo, Randstad señala un repunte en la demanda de profesionales especializados en atención al cliente -tanto 'online' como telefónica- que dominen las herramientas tecnológicas necesarias para desempeñar esta función.