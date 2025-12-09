Dircom CVM cierra 2025 con un crecimiento del 9%, duplica su actividad y refuerza su presencia en la Comunitat Valenciana y la Región de Murcia

Dircom Comunitat Valenciana y Región de Murcia ha celebrado su tradicional encuentro de Navidad en el Centro de Arte Hortensia Herrero, donde su presidenta, Esther Castellano, ha compartido el balance del año y las líneas estratégicas previstas para 2026.

Castellano ha señalado que la territorial cuenta ya con 75 profesionales asociados a empresas y organizaciones, un 9% más que el año anterior, una cifra que confirma la evolución constante de la entidad y el compromiso de sus miembros con la comunicación corporativa en toda la región.

15 actividades y dos hitos destacados duplicando su actividad respecto al año anterior: MedCom y la Jornada de Comunicación y PYMES

En 2025 se han desarrollado 15 actividades, consolidando una programación diversa y orientada a aportar valor profesional. Entre ellas, han destacado MedCom – Networking del Mediterráneo – y la II Jornada de Comunicación y PYMES, celebrada en Castellón con una gran respuesta por parte del sector.

Impulso a las relaciones con los medios como eje de una comunicación empresarial e institucional más sólida

La entidad ha reforzado sus vínculos con los medios de comunicación, poniendo en valor su labor esencial para una comunicación clara, rigurosa y de calidad. Este fortalecimiento en las relaciones, junto con las alianzas con instituciones públicas, organizaciones empresariales, Cámaras de Comercio y la CEV, ha permitido desarrollar proyectos de mayor alcance y solidez.

Nuevas alianzas: EVAP y Club de Marketing del Mediterráneo

Este año se han sumado nuevas colaboraciones. La primera actividad conjunta con EVAP ha abierto un espacio de trabajo con el tejido empresarial femenino, mientras que el acuerdo con el Club de Marketing del Mediterráneo permitirá avanzar en proyectos comunes a partir de 2026.

Junta Directiva de Dircom CVM / ED

Una Junta Directiva más representativa del territorio

De cara al próximo año, se incorporan a la Junta Directiva:

Silvia Aguilar , directora de Comunicación, Relaciones Externas y Sostenibilidad de El Corte Inglés en Alicante

, directora de Comunicación, Relaciones Externas y Sostenibilidad de El Corte Inglés en Alicante Mar Mestre, directora de Comunicación y Experiencia de Cliente de Caixa Popular

Además, Dolo Iniesta, Country Quality & Corporate Affairs Hero Sur de Europa, asume la Vicepresidencia 3ª, reforzando una estructura que integra de forma equilibrada las cuatro provincias del ámbito territorial.

“Es un honor incorporarme a la Junta Directiva y trabajar por seguir impulsando el papel estratégico de la comunicación en nuestras organizaciones”, ha señalado Aguilar.

“Formar parte de este proyecto supone contribuir a un espacio que inspira, conecta y fortalece la profesión”, ha añadido Mestre.

Objetivos 2026: Asuntos Públicos, PYMES en Murcia y un Congreso Interuniversitario

Para 2026, Dircom CVM centrará sus esfuerzos en tres ejes: una nueva edición del MedCom enfocada en Asuntos Públicos, la III Jornada de Comunicación y PYMES que se celebrará en Murcia, y la organización de un Congreso Interuniversitario orientado a conectar la profesión con el ámbito académico.

“2026 será un año clave para consolidar proyectos y abrir nuevos espacios de diálogo”, ha afirmado Castellano.

Un cierre de año en un entorno cultural de referencia

La jornada ha finalizado con una visita guiada al Centro de Arte Hortensia Herrero y la tradicional Copa de Navidad, un momento de encuentro entre socios para despedir el año y dar la bienvenida a los nuevos proyectos.