La industria valenciana encadena dos años de 'bajón'

La producción industrial de la Comunitat Valenciana registró el pasado octubre un aumento del 0,8 % respecto al mismo mes de 2024 y del 4,1 % en relación a septiembre. El primero de estos datos es justo la mitad del incremento de la media española, que fue del 1,6 %. Pese a la menor potencia de crecimiento, los datos del Institut Valencià d'Estadistica (IVE) son obviamente positivos. Sin embargo, si se echa la vista atrás hacia un período temporal más amplio el panorama que se vislumbra es negativo en términos generales.

Y es que de los últimos 24 meses -noviembre de 2023 y octubre de 2025- solo en once la producción industrial valenciana experimenta una variación mensual positiva, mientras que en los trece restantes decrece. El peor mes fue precisamente septiembre de este año, con una caída del 4,3 %, equiparable al 4,1 % de enero de 2025 y al 4 % de febrero de 2024. Por contra, la subida del 4,1 % intermensual del pasado octubre es inferior, por ejemplo, al 5,1 % de noviembre de 2023, el 4,4 % de diciembre de 2024 o el 4,3 % de enero de 2024.

Largo plazo

Es una tendencia que se observa también más a largo plazo. Y es que, desde el rebote producido tras el hundimiento que el sector secundario vivió por el confinamiento de la covid, la producción industrial de la autonomía está sufriendo su peor etapa desde finales de 2022. La evolución es comparable a la de los años en que la economía trataba de recuperarse del impacto de la Gran Recesión, que provocó entre 2008 y 2009 un descenso algo inferior al de la pandemia.

Planta de Galmed en Sagunt, que estuvo a punto de cerrar en 2023 / Daniel Tortajada

¿Por qué? Lo cierto es que una parte de esa evolución negativa, como sucede también con las exportaciones, es achacable a la crisis por la que atraviesa la planta de Ford en Almussafes, que ha reducido de forma significativa sus volúmenes de producción de coches a la espera de que la multinacional estadounidense adjudique un nuevo vehículo, que seguramente será un híbrido, para mantener la carga de trabajo en la factoría.

Bienes de equipo

Si se analizan los datos concretos de octubre de 2025, lo que se observa es que dos de las partidas que registran una peor evolución interanual son la de los bienes de consumo duradero, que experimenta un descenso del 2 %, y los bienes de equipo, que se desploman un 23,5 %. Por ramas de actividad, en negativo figuran la energía, las industrias del calzado y del textil, la maquinaria y equipo y, sobre todo, el material de transporte, que se hunde casi un 40 %.

Pese a crecer en octubre la mitad que la media española, como ha quedado dicho, la posición de la Comunitat Valenciana en el escalafón nacional se situó en la zona de mitad para arriba en ese período, por encima de otros territorios muy industriales como el País Vasco o Cataluña, que registran descensos de tres y siete décimas en cada caso.