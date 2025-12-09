Nealis impulsa un nuevo modelo global de innovación con la puesta en marcha de 'Nealis Innovation Hub'

Nealis, la compañía anteriormente conocida como Grupo Gimeno, pone en marcha Nealis Innovation Hub, un nuevo espacio desde el que articulará su modelo global de innovación y reforzará su colaboración con el ecosistema tecnológico, el emprendimiento y los agentes de investigación. La iniciativa forma parte del proceso de transformación corporativa que el holding ha emprendido tras su reciente reorganización, el lanzamiento de su plan estratégico y su cambio de marca.

El acto, celebrado en CaixaForum València, reunió a más de 300 representantes del ecosistema innovador entre empresas tecnológicas, startups, centros científicos, universidades, administraciones públicas y medios de comunicación. La jornada contó con la participación de referentes del sector como Damià Tormo, socio director de Columbus Ventures y Premio Rei Jaume I a la Revelación Empresarial 2025; Lucía Calabria, subdirectora de Valencia Innovation Capital; y Marta Chillarón, directora de Fundación Lab, entre otros.

El presidente del grupo, Enrique Gimeno, destacó que el hub permitirá "impulsar y escalar un camino que ya veníamos recorriendo", consolidando un modelo de innovación que busca generar impacto real en las ciudades. La compañía ha desarrollado en los últimos años iniciativas de intraemprendimiento como IoTsens o Hydrens, además de colaboraciones estables con universidades y centros tecnológicos mediante tres cátedras, un aula universitaria y programas de investigación aplicada. Con el nuevo hub, Nealis pretende unificar y potenciar todas estas acciones bajo un marco común que facilite la experimentación, la co-creación y la transferencia tecnológica.

Los tres ejes del proyecto

Según explicó Guillermo Berlanga, director corporativo de Innovación, el hub se estructurará en tres ejes: Explore, orientado a la vigilancia tecnológica, el conocimiento y la investigación aplicada; Grow, enfocado en fortalecer la cultura interna de innovación e impulsar nuevas iniciativas y spin-offs; y Connect, centrado en la colaboración con startups, empresas tecnológicas y agentes del ecosistema para cocrear y escalar soluciones.

El proyecto incorpora también el sandbox Nealis, que permitirá testar tecnologías en entornos reales aprovechando infraestructuras del grupo como espacios hoteleros, coworkings, instalaciones hídricas, zonas portuarias o flotas de vehículos.

La presentación del hub se produce en un momento de crecimiento del ecosistema innovador valenciano. En este contexto, Lucía Calabria subrayó la posición de València como polo estratégico capaz de atraer inversión, talento y nuevos proyectos, y destacó la importancia de la colaboración público-privada para generar impacto real.

Guillermo Berlanga, director de Innovación de Nealis; José Luis Vilar, director general de Nealis; Myriam Gimeno, consejera delegada de Nealis; Lucia Calabria, subdirectora València Innovation Capital; y Juan José Cortés Vélez, director general de Innovación. / Mediterráneo

Durante la jornada se desarrollaron diálogos con instituciones nacionales e internacionales como Plug&Play, Lanzadera, KM Zero, Ainia, Eurecat, la Universitat Jaume I, CapsaFood o Moeve, con las que Nealis mantiene relaciones colaborativas desde hace años. En estas conversaciones se abordaron retos y oportunidades en ámbitos como la bioeconomía, las smart cities, la gestión del agua, la digitalización o la transferencia de conocimiento desde la investigación aplicada.

La consejera delegada, Myriam Gimeno, cerró el acto destacando la vocación del hub de “unir todo nuestro potencial” para contribuir a posicionar a la Comunitat Valenciana como un polo global de atracción de talento, inversiones y alianzas.

Objetivos a 2030

El Nealis Innovation Hub nace con una hoja de ruta que fija metas para 2030: desarrollar 50 proyectos de innovación, crear 8 spin-offs, impulsar 15 programas de colaboración con startups e invertir 45 millones de euros en iniciativas innovadoras. Además, se definirá el modelo corporativo de venture capital.

Estos objetivos se enmarcan en la estrategia global del holding, que aspira a alcanzar 1.000 millones de euros de facturación, destinar 300 millones a inversiones y crear más de 3.000 empleos en los próximos años, hasta conformar un equipo de 10.000 personas.

Nealis es la evolución de Grupo Gimeno, un grupo con más de 150 años de historia, orientado actualmente al progreso sostenible de los entornos urbanos. Con más de 40 empresas, presencia en todo el territorio nacional y un equipo de más de 7.000 profesionales, su actividad se articula en cuatro áreas: Agua y Medioambiente, Instalaciones y Servicios, Infraestructuras y Hospitality.

