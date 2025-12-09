Las renovables marcan un récord de generación y hunden el precio de la luz un 44 %

La energía verde ha marcado un récord de generación en noviembre y ha hundido el precio de la electricidad casi un 44 %. Las plantas renovables coparon el 56 % de la producción por la expansión fotovoltaica y el incremento del viento el mes pasado. La potencia fotovoltaica ha crecido un 22 % en el último año en la Comunitat Valenciana tras la conexión de parques solares que suman 109 megavatios (MW).

El precio diario de la luz en el mercado mayorista (pool) en noviembre promedió a 58,65 euros el megavatio hora (MWh), lo que supone una bajada del 22,5 % respecto al mes de octubre (75,7 euros MWh) y una brusca caída del 43,8 % en comparación con el año pasado (104,4 MWh). Según explica la consultora energética Grupo ASE, los precios de la electricidad han registrado un descenso significativo por el fuerte incremento de la generación eólica (43,4 %) y fotovoltaica (35,4 %).

Borrascas

"El comportamiento del mercado (en noviembre) responde a dos factores fundamentales: una presencia excepcional de viento asociada a una sucesión de borrascas, y el efecto cada vez más profundo de la creciente potencia fotovoltaica instalada que mantiene muy bajos los precios durante las horas solares incluso en los meses invernales", subrayan los analistas de Grupo ASE.

En el caso de la Comunitat Valenciana, la potencia fotovoltaica está creciendo con fuerza. Los parques solares valencianos conectados a la red suman una potencia conjunta de 594 MW frente a los 485 MW del año pasado, según revela un informe del Observatorio de Energías Renovables de Foro de Sella, elaborado por Opina 360 con datos de Red Eléctrica. La Administración autorizó en 2024 un total de 56 plantas fotovoltaicas con una potencia agregada de 1.539,2 MW.

Placas fotovoltaicas de un megaparque solar de EDP. / EDP

Nuevas plantas

La cifra supone más del doble de la potencia de 594 MW de los parques valencianos que ya están conectados a la red. Las nuevas plantas acercan el objetivo del Consell de llegar a los 6.000 MW de potencia fotovoltaica en 2030 para cumplir con los compromisos de descarbonización marcados por la Unión Europea.

En el caso del conjunto del país, la potencia renovable instalada ha aumentado en 9.000 MW (el equivalente a lo que producen ocho reactores nucleares como el de Cofrentes) de enero a noviembre de este año. La cifra supone un nuevo récord anual.

Producción renovable

Según datos de Red Eléctrica, el 56,7 % de la producción eléctrica de noviembre en España fue renovable frente al 50,8 % del mismo periodo del año pasado. En concreto, las renovables generaron en noviembre un 21,9 % más que en el mismo mes de 2024 al sumar 12.665 GWh. La eólica fue la primera fuente de generación con 6.949 GWh (31,1 %), lo que supone un aumento del 43,4 % respecto al año pasado. Además, la solar registró una producción mensual de 3.255 GWh, un 35,4 % más que en 2024.

De forma paralela, la demanda de electricidad solo ha repuntado un 2,4 %. Este desequilibrio entre el crecimiento de la oferta y el aumento de la demanda ha contribuido a reforzar la tendencia bajista de los precios.

Megaparques

La rebaja de la luz se puede acentuar en el fututo. La Comunitat Valenciana contará en los próximos tres años con veinticinco megaparques fotovoltaicos con una potencia equivalente a dos centrales nucleares como la de Cofrentes. Este tipo de plantas de gran potencia es esencial para garantizar la operatividad del sistema eléctrico en un escenario en el que está previsto el cierre de la central nuclear valenciana en noviembre de 2030. Estos grandes proyectos (cuya tramitación depende del Gobierno porque son de más de 50 MW) se suman a las plantas de menos capacidad que autoriza la Generalitat.