Rafael Ferrando, premio honorífico 2025 del Foro Empresa, Humanismo y Tecnología

José Vicente Morata y Rafael Ferrando.

José Vicente Morata y Rafael Ferrando. / Jesus Doblas // BODAGRAFIA

Levante-EMV

València

El Foro Empresa, Humanismo y Tecnología de la Comunitat Valenciana ha otorgado el premio honorífico 'José María Jiménez de Laiglesia Santonja' de Empresa, Sociedad y Artes Liberales” al empresario Rafael Ferrando Giner, en reconocimiento a su trayectoria profesional y su compromiso con la sociedad. Ferrando , arquitecto y empresario, fundador de Edificaciones Ferrando y Gesfesa Valencia, ha ocupado cargos de gran relevancia en el tejido empresarial valenciano y nacional: presidente de la CEV y de Cierval, vicepresidente de la CEOE, presidente de Aidico, Fecoval y Acoval. Además, ha sido miembro de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) y de diversos consejos de administración y fundaciones. Su trayectoria combina liderazgo empresarial con compromiso social e institucional. El acto de entrega de este galardón tuvo lugar recientemente en el Club de Tenis Valencia, dentro de los X Coloquios Empresa-Sociedad, que este año reflexionan sobre el papel del trabajo en la era digital. La jornada contó con la participación de José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Comercio de València. A continuación, se celebró una mesa redonda sobre “Inteligencia Artificial y Dignidad del Trabajo”, con la participación de Teresa Silla (Jeanología), Juan Pablo Peñarrubia (Colegios Ingeniería Informática de España) y José Miguel Rosell (S2 Gupo), moderados por Jaime Castillo Soria, vocal del Foro.

