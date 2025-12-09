El sector químico de la Comunitat Valenciana factura más de 8.100 millones de euros

El sector químico en la Comunitat Valenciana cerrará el año con una facturación próxima a los 8.200 millones de euros -el 9,1% del total en España- , lo que significa un leve incremento de la producción del 1,2 % y del 1 % en la cifra de negocios. Para Amaya Fernández de Uzquiano, presidenta de Quimacova, estos datos confirman que “la industria química y medioambiental de la Comunitat Valenciana está consolidada y sigue en crecimiento, pese a la situación del sector en Europa. Nuestro impacto supone alrededor del 19 % del empleo total del sector químico nacional. Hemos conseguido adaptarnos al aumento de los costes energéticos y a las regulaciones apoyándonos en la innovación y la sostenibilidad”.

El próximo 17 de diciembre la patronal del sector químico y medioambiental de la Comunitat Valenciana Quimacova, enmarcado en su papel como clúster químico de la Comunitat Valenciana, celebrará su jornada sectorial de diciembre en la que se darán a conocer los datos de cierre anual y los desafíos financieros, tecnológicos y estratégicos para 2026.

El sector químico valenciano -el segundo más importante en la economía de la Comunitat Valenciana en número de empresas y el tercero en empleo en 2025- también mantiene al alza variables en el ámbito de la sostenibilidad y la seguridad, con más de 800 millones de inversión en seguridad y protección medioambiental. Al mismo tiempo, la química de la Comunitat Valenciana sigue siendo el sector con mayores rangos salariales del mercado.

El impacto de la dana

La dana también ha impactado dentro de las actividades en las empresas agrupadas en la patronal Quimacova. La afectación fue del 2 % de las empresas asociadas y están todas recuperadas en su totalidad salvo dos micropymes que se vieron obligadas al cierre.

Para el año 2026, y pese a las incertidumbres en las políticas comerciales y el débil comportamiento de la demanda europea se prevé acelerar el crecimiento productivo hasta el 2% y un 3% en la cifra de negocios por el repunte de la demanda y la expectativa de aplicación progresiva de medidas clave para la competitividad del sector. Para toda España, las exportaciones crecerán un 14,5% en 2025 debido al fuerte desvío hacia otros mercados ante las amenazas arancelarias, y se espera un crecimiento más moderado, del 8%, en 2026, consolidando al sector químico como primer exportador industrial de España.

Para la presidenta de Quimacova se presenta un desafío integral en 2026: “Nuestros retos son muchos, coste de la energía, dificultad para encontrar mano de obra, necesidad de actualizar las materias que se enseñan a los estudiantes, especialización de las empresas para aportar valor a nuestros productos, seguir avanzando hacia la sostenibilidad en procesos y productos, conseguir armonización en las normativas europeas y ser capaces de aprovechar los planes europeos de impulso a la industria química sostenible”.

El sector químico en España reúne a 3.100 empresas, lo que representa el 4 % del PIB nacional y 85.000 millones de cifra negocio. Es el segundo sector exportador del país y concentra más de un millón de empleos entre directos, indirectos e inducidos.

Innovación

El año pasado las empresas químicas destinaron en España más de 2.000 millones de euros a I+D+i, (excluidas compras) lo que supone una cuarta parte del total de la inversión privada en esta área. Para la presidenta de Quimacova, las "empresas deben continuar invirtiendo en I+D+i, para ser competitivas, eficientes y sostenibles. Somos el sector industrial que más invierte en innovación”.

Asimismo, uno de cada cinco investigadores del sector privado, es contratado por la industria química para ejercer su profesión. Otro de los principales rasgos del sector es su carácter transversal, pues interviene en prácticamente todas las cadenas de valor de las industrias manufactureras. El 98% de las actividades productivas requieren de la química en algún punto del proceso de fabricación, ya sea en los campos de la salud, el consumo, la movilidad, la construcción, la alimentación, o la energía, por lo que su demanda es siempre derivada.

Inversión

Quimacova reclama medidas urgentes y estructurales para evitar procesos de desinversión en la Química Básica, en torno a cuatro ejes clave: un precio eléctrico competitivo, mecanismos efectivos de apoyo a la inversión, protección y defensa de las producciones y enclaves químicos fundamentales y activación de medidas de defensa comercial.