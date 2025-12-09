UGT dice que "el futuro de los modelos híbridos o multienergía se alargará en el tiempo"

El sindicato UGT Ford, mayoritario en la factoría de Almussafes, considera que el acuerdo con Renault, pese a que deja fuera a la planta valenciana de los planes de electrificación de la multinacional en Europa, es una buen nueva para la firma en España. En este sentido, en un comunicado ha afirmado que "esta es la primera de varias noticias positivas que vendrán, y que responden a un nuevo posicionamiento de Ford en Europa". "En esa nueva estrategia, se pone en evidencia también que el futuro de los modelos híbridos o multienergía se alargará en el tiempo", como ha aprobado el Parlamento de la Unión Europea en una reciente resolución.

Así, UGT cree que "se demuestra también que el giro que hicimos a final del año 2023 por parte de UGT demandando modelos híbridos para Almussafes fue en la dirección correcta".

Ford Europa

El sindicato ha indicado que en el encuentro mundial celebrado en la fábrica de Dearborn (Detroit) se ha galardonado a la valenciana como "la mejor planta de Ford a nivel global" y que "ahora corresponde traducir ese galardón en carga de trabajo futura, que garantice como mínimo la plantilla actual". "Para ello, y con el fin de cerrar este ciclo, hemos solicitado un encuentro con el nuevo presidente de Ford Europa Jim Bambick, y entendemos que debiera cerrarse en nuestra fábrica, aquí en Valencia", ha explicado la organización sindical.

Salida de los trabajadores de Ford en Almussafes / Perales Iborra

Electrificación

Para UGT, el encuentro de la empresa en Detroit ha constatado "la ralentización que sufre la electrificación con respecto a su hoja de ruta inicial". "Además, las nuevas realidades urbanas hacen que se retome el concepto de vehículos de pasajeros eléctricos pequeños, así como vehículos comerciales eléctricos por el aumento del consumo a través de internet. De ahí, la alianza de Ford y Renault al respecto, que también pretenden ser competitivos frente a los países asiáticos en ese segmento", ha comentado.

Consell

Por su parte, la vicepresidenta primera y consellera de Vivienda, Empleo, Juventud e Igualdad, Susana Camarero, ha destacado que la Generalitat "garantiza la colaboración con Ford para mantener el empleo y avanzar en la transformación de los trabajadores hacia el futuro".

Camarero, en un comunicado, ha destacado que la empresa "mantiene Almussafes como un activo capital en su estrategia de futuro y sus compromisos con la inversión y el empleo en la planta". El acuerdo, centrado en el desarrollo de nuevos vehículos electrificados, permitirá a Ford llegar a los concesionarios europeos con una oferta más amplia e innovadora, en un contexto de profunda transformación del sector, según el Consell.

"Para la Generalitat -ha sostenido Camarero-, es especialmente relevante que Ford refuerce su intención de mantener un negocio sostenible y rentable en Europa, impulsado por decisiones ágiles y una cadena industrial optimizada", ha comentado. Según ha recordado, "Ford ha reiterado que la fábrica valenciana seguirá integrada en la presencia industrial europea, manteniendo intacta la hoja de ruta para la planta de Almussafes".