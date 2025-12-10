VAIVÉN
Forbes premia a Vicente Boluda como 'Marino del Año 2025'
Levante-EMV
Nautik Magazine ha entregado el premio ‘Marino del Año 2025’ a Vicente Boluda Fos, empresario, armador y presidente de Boluda Corporación Marítima, en un acto celebrado en Forbes House que contó con la presencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, así como del expresidente del Gobierno Felipe González, y de otros representantes institucionales, líderes empresariales y figuras clave del sector marítimo. El galardón, que se entregó por primera vez y contó con el apoyo de Peugeot, reconoce una trayectoria estrechamente vinculada al mar y una visión empresarial que ha contribuido de forma decisiva al desarrollo de la economía azul en España y a su proyección internacional.
