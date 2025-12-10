Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Forbes premia a Vicente Boluda como 'Marino del Año 2025'

Vicente Boluda Fos, en la sede de Boluda Corporación Marítima del puerto de València, en una imagen de archivo.

Vicente Boluda Fos, en la sede de Boluda Corporación Marítima del puerto de València, en una imagen de archivo. / Fernando Bustamante

Levante-EMV

València

Nautik Magazine ha entregado el premio ‘Marino del Año 2025’ a Vicente Boluda Fos, empresario, armador y presidente de Boluda Corporación Marítima, en un acto celebrado en Forbes House que contó con la presencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, así como del expresidente del Gobierno Felipe González, y de otros representantes institucionales, líderes empresariales y figuras clave del sector marítimo. El galardón, que se entregó por primera vez y contó con el apoyo de Peugeot, reconoce una trayectoria estrechamente vinculada al mar y una visión empresarial que ha contribuido de forma decisiva al desarrollo de la economía azul en España y a su proyección internacional.

