El Foro Más Que Empresas de Levante-EMV llega a la Vall d’Albaida

Cintillo Foro Más Que Empresas Vall d'Albaida / ED

La Vall d’Albaida se encuentra inmersa en el sector industrial tradicional, destacando el mundo textil y el alimentario, pero sin dejar de lado otros más grandes y con empresas reconocidas detrás como pueden ser el mundo de la química, el del papel y el del cartón. Además, el menaje del hogar también está presente, de la misma forma que el sector servicios y el turismo sostenible y digitalizado.

Es por eso que para conocer de primera mano la situación económica y social que vive la comarca valenciana, Levante-EMV ha organizado una nueva edición del Foro Más que Empresas, un ciclo de encuentros que cuentan con el impulso de la Diputació de València Vicepresidencia Primera Área de Comarcalización, Caixa Popular, la Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) y Veolia y que están recorriendo todas las comarcas en las que este diario cuenta con presencia o con una delegación propia.

Este encuentro se celebrará el viernes 12 de diciembre en el Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana de Ontinyent (Carrer del Músic Úbeda, 6) y será moderado por Silvia Tomás, directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, que ya ha estado en otras ediciones de este foro, entre ellas la primera, que tuvo lugar en La Safor en septiembre de este mismo año.

Historia a través de la tela

El Museu Tèxtil de la Comunitat Valenciana de Ontinyent està situado en la antigua fábrica de Manuel Revert y cuenta con más de 70 piezas que datan desde el siglo XVIII hasta la actualidad. Las instalaciones cuentan con cuatro salas: los instrumentos, la elaboración, los tejidos y la sala audiovisual, de acuerdo a la narrativa de los diferentes procesos artesanales de la producción textil.

El propio museo explica que en la sala se muestran "los instrumentos que forman parte del proceso de producción de los tejidos, se exhiben tres telares de diferentes épocas que forman parte principal de la elaboración del textil; a continuación, se podrán comprobar diferentes muestras de tejidos, resultados del proceso de fabricación y, finalmente, se ha dedicado a muestras un audiovisual que explica con imágemnes la industria del textil de la Comunitat Valenciana".

Las 70 piezas mostradas se relacionan con sus procesos de fabricación textil, entre los cuales se encuentran cañas, parafina, hilos de plata y oro, tijeras, goma arábiga, piezas, telares de los siglos XVIII y XIX, libros antiguos, muestras de diferentes tejidos, etc., pero teniendo especial atención a los elementos propios de Ontinyent.

Programación del evento

La jornada empezará a las 9:30 con un recibimiento y café para los asistentes. A las 10:00, el alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, dará la bienvenida a todos y todas y a las 10:10 se abrirá la primera mesa de debate en la que participarán Javier Cabedo, vicepresidente de CEV Valencia; Soraya Calatrava, responsable del Sector Textil en Caixa Popular; Francisco Bartual, director territorial de la provincia de Valencia del grupo Veolia; Ismael Sanvíctor, presidente de la Mancomunitat de la Vall d’Albaida y Pepe Serna, presidente de ATEVAL.

En esta mesa se pondrá el foco en los objectivos de la comarca, los sectores en los que trabaja, la formación, el talento de los trabajadores... todo lo que afecta a las empresas que trabajanen la zona y a la comarca en general.

En este sentido, por ejemplo, ATEVAL ha impulsado un proyecto integral destinado a visibilizar y poner en valor el compromiso medioambiental del sector textil valenciano a lo largo de este 2025, teniendo como reto la sostenibilidad.

A las 10:55, Sivia Tomás moderará un diálogo entre Jorge Rodríguez, alcalde de Ontinyent y Natalia Enguix, vicepresidenta de la Diputació de València. En esta conversación se centrarán en las preocupaciones del Gobierno Valenciano en cuanto a Ontinyent como ciudad principal de la Vall d’Albaida. Uno de los ejes centrales será el nuevo hospital.

También se tendrá en cuenta el papel de la Generalitat a la hora de la toma de decisiones, los consensos y el entendimiento. El objetivo es ver como conversando se puede llegar a un acuerdo entre gobierno autonómico y gobierno local.

La opinión del alcalde de Ontinyent se valorará en cuanto a las actuaciones del Consell, los cambios que ha realizado y el consenso político entre la localidad y la Comunitat en caso de que en 2027 las urnas hagan que "se cambie de color".

El cierre de la jornada tendrá lugar a las 11:10 por parte de la vicepresidenta de la Diputació.