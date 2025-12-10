Iberdrola invierte más de 250 millones en sus primeras plantas fotovoltaicas en la C. Valenciana

Iberdrola ha iniciado la construcción de sus primeras dos plantas fotovoltaicas en la C. Valenciana que van a suponer una inversión de 252 millones de euros y sumarán una potencia de 366 megavatios (MW), lo que va a contribuir a incrementar la autonomía energética de la Comunitat.

Los parques Cofrentes I (184 MW) y Ayora 1 (182 MW), ambos en Valencia, generarán más de 650.000 megavatios hora al año de energía limpia, competitiva y autóctona capaces de abastecer a aproximadamente 200.000 hogares y evitar la emisión a la atmósfera de 52.000 toneladas de CO 2 al año.

La construcción de estas instalaciones renovables va a suponer una dinamización para el tejido empresarial local y comarcal del valle de Ayora-Cofrentes, ya que se emplearán en periodos punta a unos 1.300 trabajadores, gran parte de ellos de la zona. La compañía está en contacto con los ayuntamientos del entorno para impartir durante las próximas semanas cursos de formación para que desempleados de la zona se puedan incorporar a los trabajos.

Además, también se ha contado con proveedores nacionales como Ingeteam, Eiffage, Ormazabal, Mesa, OHLA, entre otras, lo que implica el fortalecimiento de un ecosistema empresarial nacional en el sector de las energías renovables.

La puesta en marcha de las plantas fotovoltaicas, prevista para finales de 2026, conllevará también la creación de puestos de trabajo local para tareas de gestión y mantenimiento, a lo que habrá que sumar el beneficio para los propietarios de los terrenos en los que se van a instalar las infraestructuras, así como a los ayuntamientos que las acogen, por lo que la implantación de las instalaciones va a contribuir al desarrollo económico de la comarca.

Inicio construcción plantas fotovoltaicas de Iberdrola en la C. Valenciana. / Levante-EMV

La compañía, que está llevando a cabo inversiones fotovoltaicas de forma selectiva, ligadas a acuerdos de venta de energía renovable (PPA) y con socios inversores, cuenta en la región con una potencia instalada de generación de más de 4.840 MW de los que más de 3.000 MW son libres de emisiones de CO 2 , en la que cabe resaltar el aprovechamiento hidroeléctrico de Cortes-La Muela , que alberga la mayor central de bombeo de Europa, un almacenamiento energético que supone una garantía para el suministro del sistema eléctrico, junto con la central nuclear de Cofrentes.

Plan de convivencia con el entorno

Las instalaciones de Cofrentes I y Ayora 1 cuentan con diferentes proyectos para potenciar la convivencia con la biodiversidad entre los que se incluyen un plan de información y educación medioambiental sobre energías renovables, mantenimiento de vegetación relevante y corredores para la mejora de la conectividad, así como charcas para aumentar y mejorar los hábitats acuáticos de la zona para refugio de animales.

También se van a llevar a cabo compensaciones de superficies de hábitats de interés comunitario, que va a suponer la recuperación de terrenos abandonados cercanos a la ubicación de las instalaciones. Se contemplan además plantaciones perimetrales agroforestales, entre otras medidas, para la integración paisajística de las plantas fotovoltaicas.

Para hacer seguimiento de la evolución del entorno de las nuevas instalaciones, se van a realizar sendos estudios de seguimiento de fauna, en el caso de Cofrentes I sobre el uso del territorio realizado por las águilas real y perdicera, en colaboración con la Universitat de València y, en el caso de Ayora 1, sobre aves esteparias de la zona, además de la creación de una reserva de fauna de más de 90 hectáreas.