El gigante BlackRock inicia su salida de Naturgy y vende un 7% en una operación exprés por cerca de 1.800 millones

GIP, controlada por la mayor gestora de fondos de inversión del mundo, ejecuta una colocación acelerada en bolsa y se queda con un 11,4% en el capital de la energética española

Archivo - Fachada de la sede de Naturgy, en Madrid (España)

Archivo - Fachada de la sede de Naturgy, en Madrid (España) / Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

David Page

David Page

Madrid

Sacudida en el accionariado de Naturgy. El gigante BlackRock, la mayor gestor de fondos de inversión del mundo, inicia la reordenación del capital de la energética y ha puesto en marcha una colocación acelerada de una parte de su participación en la compañía española en una operación milmillonaria. El fondo GIP, controlado por BlackRock, vende un 7,1% del capital de Naturgy en bolsa en una operación que, a falta de cerrarse el precio que no se conocerá hasta mañana, rondará los 1.800 millones de euros, según el precio de las acciones en bolsa.

Próxima ampliación

