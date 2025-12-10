Los perfiles profesionales mejor pagados de la C. Valenciana: son apenas 4 y todos del mismo sector

Mucho más de 100.000 euros brutos al año entre los perfiles de mayor experiencia. Ese es el sueldo medio de los profesionales que trabajan en uno de los sectores más demandados y exitosos de la Comunitat Valenciana y que, de hecho, vuelve a ser el mejor pagado en la autonomía.

Así lo revela el informe de Tendencias Salariales 2026 publicado por Randstad Research, el centro de estudios de la empresa de talento líder en el mundo, que apunta no obstante a una moderación retributiva para los próximos meses.

Aún así, las altas retribuciones económicas obtenidas por los profesionales de este sector en los últimos años le permiten seguir disfrutando de la primera posición en el ranking de los empleos mejor pagados en la Comunitat Valenciana.

Y lo mejor: los elevados sueldos en este sector no son exclusivos de un único perfil, sino que hay un gran abanico de puestos laborales que superan los 100.000 euros brutos al año aunque, eso sí, estos salarios suelen ser casi siempre para los profesionales de mayor experiencia.

El sector nº 1 en sueldos en la C. Valencia

El sector mejor remunerado en la Comunitat Valenciana vuelve a ser una vez más el farmacéutico y sanitario, consolidándose como el gran motor salarial del territorio. Y, entre todos los puestos existentes en esta área, son las posiciones científicas y directivas las que presentan mayor rango de sueldo con salarios que superan holgadamente los 120.000 euros brutos anuales.

Entre los puestos mejor pagados dentro del sector sanitario y farmacéutico destacan cuatro como los que más salario perciben. Según la información incluida en el informe de Tendencias Salariales 2026 de Randstad Research, esas posiciones cobran sueldos que llegan a los 134.000 euros entre los profesionales con más experiencia y mejor valorados.

Esos puestos son los siguientes:

director médico

responsable de garantía de calidad

responsable de patentes

responsable de I+D

Por debajo de esas posiciones hay otras tres con salarios también muy elevados dentro del sector farmacéutico y sanitario. En este caso, los salarios medios de estos tres puestos se sitúan en torno a los 108.000 euros brutos al año, tal como desvelan los datos incluidos en el informe de Randstad Research.

El sector farmacéutico y sanitario es el que actualmente ofrece los sueldos más altos de la Comunitat Valenciana. / Levante-EMV

Los tres perfiles profesionales que perciben ampliamente más de 100.000 euros anuales son:

director comercial de farmacia o Biotech (biotecnología)

(biotecnología) business unit manager de producto sanitario (responsable de negocio de un sector de la empresa, que actúa como un mini-CEO actuando como un mini-CEO a la hora de gestionas su propia cuenta de resultados, estrategia, presupuesto y equipo dentro de la firma)

(responsable de negocio de un sector de la empresa, que actúa como un mini-CEO actuando como un mini-CEO a la hora de gestionas su propia cuenta de resultados, estrategia, presupuesto y equipo dentro de la firma) director de relaciones institucionales

Sueldos de médicos y enfermeras en la C. Valenciana

Dentro del sector sanitario hay también profesionales con muy alta remuneración económica, como los médicos y los enfermeros. En el primer caso, los facultativos pueden alcanzar rangos salariales próximos a los 100.000 euros brutos anuales, mientras que en la enfermería los sueldos son más discretos pero, aún así, considerables al alcanzar los 58.000 euros al año.

En estos casos, 2026 les alumbrará un aumento salarial por encima de la media debido al déficil de profesionales existente en su campo en la Comunitat Valenciana, según anuncia el estudio realizado por Randstad Research.

No obstante, también aquí hay perfiles profesionales mejor pagados que otros. Los dos puestos con mayor retribución económica, con sueldos que pueden llegar a los 134.000 euros brutos anuales, son dos:

director de hospital

director médico

Mientras, profesionales más centrados en el sector sanitario y con un perfil no tan centrado en la gestión, como el del médico especialista, puede rozar los 100.000 euros brutos al año de salario, concretamente los 96.000 euros.