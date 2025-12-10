Solomillo a 8 euros el kilo y chuletas a 7,50: precios "estables" en el mercado ante la peste porcina

Pasan solo unos minutos de las nueve de la mañana y el Mercado Central de València comienza a bullir. Todavía se puede transitar por sus pasillos sin hordas de turistas haciendo fotos por cada esquina. A estas horas son los valencianos, los vecinos, los que acuden a sus puestos de 'cabecera' para hacer acopio de viandas, entre ellas, la carne de cerdo.

En los carteles de las carnicerías se leen varios precios: chuletas de cerdo a 7,50 euros el kilo; cinta de lomo a 7,60 o solomillo a unos 8 euros cada kilo. Unas cifras que, según explican los tenderos a Levante-EMV, no han variado tras la alarma de peste porcina africana detectada en varios especímenes de jabalíes en Cataluña. Los carniceros y consumidores valencianos se muestran "tranquilos" ante este brote puntual.

La carne "preferida" por los españoles

La carne de porcino supone el 42 % de toda la carne consumida en los hogares españoles, según datos del Panel de Consumo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Un porcentaje que, según la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Porcino de Capa Blanca (Interporc), "la consolida como la opción cárnica preferida por los consumidores españoles".

Natalia Estellés Palanca, de Palanca Carniceros -uno de los puestos más solicitados del Mercado Central de València- asegura que "no hemos notado cambios ni de precios ni de hábitos del consumidor" ante la alerta sanitaria de la enfermedad porcina. "Ha sido algo muy puntual y al final el cliente va a los sitios de confianza. Además, los casos los han cogido muy a tiempo y eso ha ayudado a ganar tranquilidad", explica la propietaria del puesto.

"Se tenía que haber erradicado antes"

De parecida opinión es José Cosín, de Carnicería Cosín, en la plaza de abastos. "En las granjas valencianas no ha habido ningún problema y todo lo que ha ocurrido en Cataluña ha estado muy controlado". José lamenta que "los jabalíes van sueltos y la amenaza se tenía que haber erradicado anteriormente". No obstante, reitera que "no hay ningún producto que salga del matadero que no haya pasado toda la revisión sanitaria y ahora con más motivo". "Los valencianos -añade- pueden comer tranquilamente cerdo".

Tanto Estellés como Cosín aseguran que "el consumidor está muy informado", por lo que tampoco se muestra excesivamente "preocupado". Cabe destacar que la peste porcina africana es una enfermedad no zoonótica, es decir, no se transmite de animales a persona, pese a que sí es una enfermedad viral grave que afecta a cerdos domésticos y jabalíes.

Carnicero de 'confianza'

Pero, ¿qué opinan los consumidores? ¿Qué les preocupa? ¿Han dejado de comprar carne de cerdo? Ante el llamamiento a la tranquilidad de tenderos y administraciones, los compradores se muestran, en su mayoría, despreocupados ante los efectos en la salud de la ingesta de productos porcinos. Luci González acude de manera habitual a su carnicero de 'cabecera' en el Mercado Central. "Vengo confiada, aunque claro que me preocupo por temas como la peste porcina, pero sé que vengo a un lugar donde hay calidad".

Jaime acude también con frecuencia al Mercado Central de València a por carne de cerdo. "Es cierto que los primeros días estás más preocupado y, quizás compras menos de ese producto en concreto, pero a medida que han ido saliendo informaciones, estás más tranquilo".

Amparo se muestra más cauta. "Más que miedo como consumidora lo que tengo son muchas dudas, porque creo que la repercusión es más económica que sanitaria", lamenta.

Según Interporc, el consumo total de carne fresca y elaborados de porcino en España superó las 817.000 toneladas en 2024. Para la entidad, esa cifra "consolida el cambio de tendencia en el consumo que se produjo en 2023, año en el que, tras varios ejercicios a la baja, el consumo de porcino aumentó ligeramente hasta situarse en 807.600 toneladas".