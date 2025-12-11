Air Nostrum pone en marcha una nueva escuela de mantenimiento de aviación en València

Air Nostrum Engineering and Maintenance Operations (ANEM), el centro de Formación Profesional Xabec, y la consultora Airtech Levante han firmado un convenio de colaboración para crear en València un 'training centre' (centro de formación) especializado en mantenimiento aeronáutico, "con el objetivo de dar respuesta a la escasez de profesionales en un sector estratégico y generar oportunidades de empleo para personas desempleadas o en situación de vulnerabilidad", según la compañía.

La puesta en marcha de este proyecto se traduce en acoger el desarrollo de varias ediciones del Certificado de Profesionalidad de nivel I de Operaciones Auxiliares de Mantenimiento Aeronáutico durante los próximos años. Con una formación de 400 horas, los alumnos recibirán, por parte del profesorado de Xabec, "una preparación directamente alineada con las necesidades de la industria aeronáutica".

Para ANEM, el proyecto supone "una vía directa para cubrir la creciente demanda de técnicos cualificados en su base de mantenimiento en el Aeropuerto de València, garantizando a la vez que los contenidos formativos responden a las exigencias productivas reales". "Xabec aporta la experiencia académica y la orientación social del proyecto, mientras que AIRTECH se encarga del diseño y gestión técnica de las infraestructuras", añade Air Nostrum en un comunicado.

El 'training centre' estará situado en Riba-roja de Túria, en el Polígono de la Reva, enclave estratégico y referente en el sector logístico.

Oportunidad laboral

Fermín Tirado, director general de ANEM, explica sobre este acuerdo que "la apertura de nuestra escuela de mantenimiento de aviación en Valencia es un paso importante para ofrecer a los jóvenes la oportunidad de adquirir las habilidades y conocimientos necesarios para convertirse en profesionales del mantenimiento de aviación y contribuir al éxito de Air Nostrum en un sector puntero y en constante crecimiento. La formación está diseñada para proporcionar a los estudiantes las habilidades y conocimientos necesarios para realizar tareas de mantenimiento de alta calidad y cumplir con los estándares más exigentes de la industria. Nuestros estudiantes tendrán acceso a instalaciones y equipos de última generación, así como a la orientación y el apoyo de profesionales experimentados de ANEM”.

Este 'training centre', explican desde Air Nostrum, "sigue el modelo formativo de éxito que Xabec CFP desarrolla desde hace algunos años en colaboración con otras empresas en sectores especializados como el ferroviario o la soldadura". Ignacio Ferrer, director del centro señala que "este 'training centre' tiene un toque social que lo hace especial. Además de garantizar una formación profesional de primera calidad con equipamiento actualizado y docentes preparados por expertos del sector, va dirigido a colectivos vulnerables que podrán acceder a un empleo estable y de calidad en un sector muy atractivo. Cuenta con todos los elementos necesarios para el éxito: empleo, formación y colaboración empresa-centro educativo".

Cooperación empresa-educación

"Con esta alianza, las tres entidades demuestran que la cooperación entre empresas y centros educativos es clave para afrontar los retos de los sectores estratégicos. Al mismo tiempo, el proyecto refuerza su dimensión social al convertirse en un instrumento de inclusión socio laboral, ofreciendo oportunidades reales de empleo y formación a personas desempleadas o en riesgo de exclusión", concluyen desde Air Nostrum.