Aitor Moll: "La banca debe estar vigilante ante cualquier riesgo que pueda surgir"

La irrupción de nuevos actores financieros, la presión regulatoria y el salto de la inteligencia artificial (IA) están redefiniendo a gran velocidad el mapa de la banca en España y en Europa. Así lo subrayaron este jueves Aitor Moll, consejero delegado de Prensa Ibérica, y Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton, durante la inauguración del III Foro Financiero de Prensa Ibérica. Moll dejó una reflexión sobre la mesa para arrancar los diálogos posteriores, "¿Hay riesgos escondidos en el sistema que debemos abordar? Permanecer vigilantes ante el riesgo es clave", sostuvo.

El encuentro reunió este jueves en Barcelona a destacados representantes del sector en el III Foro Financiero de Prensa Ibérica, organizado por EL PERIÓDICO y el vertical económico del grupo, 'activos', con el apoyo de la consultora Grant Thornton y el patrocinio de CaixaBank, Ibercaja, Cajamar, Arquia Banca, CBNK, Myinvestor y Trade Republic. Bajo el título de 'Las nuevas formas de competencia de la banca', la cita se consolidó como un espacio de debate de referencia para la industria financiera.

Moll destacó que el foro se celebra “en un contexto macroeconómico favorable y de consolidación de los tipos de interés”, pero en una Europa que afronta “desafíos significativos”, desde la incertidumbre geopolítica hasta un crecimiento económico “positivo, pero moderado”. En este escenario, la consolidación del sector financiero, la capacidad para competir a escala global y el papel de los nuevos actores se sitúan en el centro del debate.

Uno de los ejes de la jornada fue precisamente la consolidación bancaria y cómo puede determinar la fuerza competitiva de las entidades frente a bancos de otras geografías. La disyuntiva entre ganar tamaño o seguir siendo jugadores independientes, pero sólidos, se plantea como una cuestión estratégica clave para el futuro del sistema financiero europeo y español.

Competencia digital creciente

Galcerán puso el foco en la transformación del mercado con la irrupción de fintech y neobancos, que “están actuando como un acelerador del cambio”. Estos nuevos competidores, con estructuras más ligeras y modelos plenamente digitales, han ganado terreno en ámbitos como los medios de pago y están forzando a la banca tradicional a simplificar procesos, mejorar la experiencia de cliente y replantear sus modelos de negocio.

A este fenómeno se suma el crecimiento de instituciones financieras no bancarias y de nuevos activos digitales, que obligan a repensar la estabilidad del sistema. “No podemos pasar por alto la posibilidad de nuevas regulaciones que pueden ser tanto un desafío como una oportunidad para redefinir el marco en el que operamos”, subrayó en la inauguración, apelando a avanzar hacia una regulación más proporcionada que mantenga la estabilidad sin lastrar la competitividad.

Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton. / Manu Mitru

En paralelo, los ponentes reivindicaron el papel de la banca local, cuya gran ventaja sigue siendo la proximidad y el conocimiento del territorio. Su reto, coincidieron, pasa por mantener esa propuesta de valor mientras avanza en la automatización y se adapta a un cliente cada vez más digital. “El equilibrio entre cercanía y eficiencia tecnológica será determinante para su sostenibilidad en los próximos años”, apuntó el presidente de Grant Thornton España.

IA para escalarla

La tecnología y, en particular, la inteligencia artificial se situaron como el gran motor de cambio. “Hoy ya no hablamos solo de digitalización, sino de inteligencia artificial (IA) integrada transversalmente en las operaciones bancarias. La cuestión ya no es si integrar la IA, sino cómo escalarla, cómo gobernar los modelos y cómo garantizar la calidad de los datos”, remarcó. Los análisis que maneja el sector apuntan a que la banca que lidere esta etapa será la que logre combinar innovación, resiliencia operativa y una sólida gobernanza.

Las consecuencias de esta transformación llegan de lleno al tejido empresarial español. España afronta esta fase con compañías “más saneadas” y un sistema financiero “más sólido y rentable” que en el pasado, lo que abre oportunidades para nuevas formas de colaboración banca-empresa: soluciones basadas en datos, financiación sostenible, titulización de activos o acceso a mercados privados.

Moll y Galcerán coincidieron en que todo este proceso tiene un denominador común: el liderazgo. Un liderazgo capaz de combinar “estabilidad para operar en un entorno incierto, innovación para competir en un mercado donde la tecnología ya es la estructura del negocio y confianza, que sigue siendo el activo más valioso de cualquier entidad”.