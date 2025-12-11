El Consell retira más de 18.300 pisos turísticos del mercado y prepara 14.500 bajas más

La Generalitat, a través de la Dirección General de Turismo de la Comunitat Valenciana, ha dado de baja a un total de 18.304 viviendas de uso turístico (VUT) inscritas en el Registro de Turismo de la Comunitat Valenciana durante este año 2025, al no cumplir con los requisitos de la nueva normativa como la falta de referencia catastral o NIF, entre otros. Al carecer de número de registro, ya no se pueden anunciar en plataformas como Airbnb o Booking. El Gobierno también ha obligado a retirar otros 7.499 pisos turísticos ilegales en la Comunitat Valenciana.

Se trata de viviendas que no cumplen con los requisitos de la normativa vigente, el decreto Ley 9/2024 de modificación de la normativa reguladora de las viviendas de uso turístico, aprobado en agosto de 2024.

Además, la Dirección General de Turismo actualmente está trabajando en dos fases adicionales de depuración del Registro que afectan en su totalidad a cerca de 14.500 viviendas más. En concreto, la primera de ellas repercutirá a 11.029 viviendas turísticas, en las que se revisará la validez de los informes de compatibilidad urbanística para uso turístico (ICUS); y la segunda fase prevista incidirá en otras 3.394 viviendas, en las que se depurarán las referencias catastrales duplicadas.

La consellera de Industria, Turismo, Innovación y Comercio, Marián Cano, que ha hecho públicas estas cifras este jueves durante el acto de Navidad de la Asociación de Hoteles y Alojamientos Turísticos de Alicante (APHA), ha valorado de forma muy positiva el balance de este primer año de aplicación del decreto-ley 9/2024, que regula las VUT en la Comunitat Valenciana.

Un año en vigor

Cano ha aprovechado este contexto que ha reunido al sector del alojamiento turístico de la provincia alicantina para subrayar que “esta normativa, que cumplió el pasado mes de agosto su primer aniversario desde su entrada en vigor ha supuesto una profunda transformación en uno de los subsectores turísticos más relevantes y dinámicos de nuestra economía”.

Así, ha destacado que esta norma es importante para que el crecimiento turístico experimentado este año “se esté haciendo bajo un modelo sostenible y coordinado, respetando el medio ambiente y en un destino turístico que evita la saturación y preserva la calidad de destino”.