Así gestionó el Circuit Ricardo Tormo el acceso de más de 200.000 aficionados en el ValenciaGP

El pasado 3 de noviembre, BBVA presentó la IV Edición de la entrega de Premios BBVA Revoluciona. En ella se premió la labor de aquellas empresas que han devenido en todo un auténtico referente de la innovación digital y sostenible en la Comunitat Valenciana, Región de Murcia e Illes Balears.

El premiado de la Comunitat Valenciana fue Casfid, una consultora tecnológica que realiza desarrollos propios utilizando las últimas tecnologías. Su última presencia tuvo lugar en noviembre en el Circuit Ricardo Tormo de Cheste, con un sistema de acreditación y control de accesos inteligente para coordinar la última cita del Mundial de MotoGP, celebrada en noviembre.

La prueba, especialmente esperada tras su cancelación en 2024, volvió a reunir a más de 200.000 asistentes a lo largo del fin de semana, con un gran despliegue operativo y en un entorno de alta exigencia logística.

Para hacer frente a ese volumen de público y profesionales, el circuito implantó la solución de Idsports, basada en acreditaciones inteligentes y pulseras RFID, con el objetivo de agilizar entradas, reforzar la seguridad y disponer de trazabilidad en tiempo real.

Entradas en formato pulsera para agilizar los tiempos / CASFID

El reto del Circuit: gestionar una auténtica “ciudad temporal”

El último Gran Premio del calendario de MotoGP convierte cada año el Ricardo Tormo en un recinto con miles de flujos simultáneos: aficionados, equipos internacionales, proveedores, prensa, personal técnico, cuerpos de seguridad y staff. Una operación de estas dimensiones obliga a la organización a contar con sistemas capaces de controlar accesos, evitar incidencias y asegurar que cada persona se mueve por las zonas autorizadas.

Según el circuito, la tecnología ha pasado a ser un elemento estructural para mantener la operativa bajo control en eventos de esta escala. Una tecnología que ha estado presente en eventos deportivos de gran popularidad como La Vuelta, la ACB o incluso de la mano de federaciones españolas como la de Hockey o Natación.

Datos estratégicos a través de una pulsera inteligente

El proceso para el aficionado comienza en el punto de acceso. Allí, la entrada se escanea y la información que contiene se vuelca en una pulsera inteligente que se entrega al instante. A partir de ese momento, el asistente accede a las zonas habilitadas para su tipo de entrada, rol o permisos y puede moverse por el recinto sin necesidad de mostrar documentación adicional.

Este sistema permite además conocer el aforo real tanto global como por áreas específicas, aportando una capa extra de control para la seguridad.

Tecnología de radiofrecuencia: la llave de acceso por zonas

El sistema de acreditación de Idsports está basado en tecnología RFID; un sistema de identificación que funciona con radiofrecuencia. Esto permite identificar a cada asistente de manera rápida y fiable acercando tan solo un dispositivo móvil a su pulsera.

“La tecnología debe ser igual de precisa que el evento” / CASFID

Cada pulsera contiene un chip que almacena información clave, como identidad, rol, áreas autorizadas, equipos o permisos especiales, que es leído con un dispositivo móvil. De esta manera, la organización evita duplicidades o accesos no autorizados a zonas sensibles como pit lane, paddock, hospitality o sala de prensa.

“En un evento donde todo sucede a máxima velocidad, la tecnología debe ser igual de precisa”, explica Pablo Pintado, director comercial de Idsports. “Nuestro sistema permite a la organización reducir incidencias y garantizar que cada persona accede exactamente dónde debe”, añade.

La trazabilidad en tiempo real, el superpoder de la organización

La información recogida se almacena y ayuda a la organización a tomar decisiones basadas en datos y mejorar las siguientes ediciones. Nicolás Collado, director del Circuit Ricardo Tormo asegura que la información que les aporta la tecnología “es vital para la coordinación con seguridad del evento” porque les “permite conocer y prever las dimensiones" de cada operación.

La seguridad fue uno de los factores principales a tener en cuenta en el evento / CASFID

Un futuro más conectado para el deporte internacional

La experiencia en el GP de la Comunitat Valenciana refuerza una tendencia clara en los grandes eventos deportivos: el control de accesos, acreditaciones inteligentes y, cómo no, la información en tiempo real se ha convertido en herramientas clave para asegurar el éxito.

Idsports trabaja con entidades deportivas y recintos que buscan integrar servicios como ticketing, acreditaciones, accesos, pagos cashless y gestión operativa de campus deportivos con un mismo partner. “Nuestra misión es facilitar a las propiedades deportivas un mejor conocimiento del fan”, resume Pintado.