Kisori Matcha refuerza su expansión con la incorporación de Delicious Martha y Rubén García

El matcha atraviesa uno de los momentos de mayor crecimiento en el mercado español y Kisori Matcha , la marca valenciana de té matcha, da un paso decisivo para consolidar su liderazgo en el segmento. Los creadores digitales Delicious Martha y Rubén García se suman a la compañía para impulsar una nueva forma de entender el matcha en la vida cotidiana, en sintonía con la creciente cultura del bienestar y los hábitos saludables.

Kisori Matcha, fundada en 2024 por cinco emprendedores comprometidos con un estilo de vida más saludable, nació como respuesta a un mercado dominado por propuestas poco transparentes. La marca ha construido su identidad sobre tres pilares: matcha ecológico, diseño contemporáneo y un storytelling honesto. La alianza con Delicious Martha —una de las creadoras gastronómicas más influyentes del país— y con Rubén García —referente en fitness y bienestar— refuerza esta visión estratégica, segun destaca la compañía.

“El encaje de Martha y Rubén en Kisori Matcha es tan natural como necesario”, explica David Rodriguez, CCO de la startup. “Ambos conectan con audiencias profundamente alineadas con el consumo consciente y los hábitos saludables. Su incorporación aporta credibilidad, alcance y coherencia a nuestro objetivo: normalizar el matcha como hábito diario, integrado en la rutina y con beneficios reales”.

Por su parte, los creadores destacan la sintonía con el proyecto: “Nos sumamos a Kisori Matcha porque compartimos su visión y porque el matcha forma parte de nuestra rutina diaria. Queremos que más personas descubran sus beneficios de forma sencilla y desde la autenticidad”, afirman.

10 millones de seguidores

La incorporación de ambos perfiles —con una audiencia conjunta de casi 10 millones de seguidores— supone un impulso creativo y estratégico. Kisori Matcha trabaja con códigos propios de la cultura digital: estética cuidada, humor, lenguaje directo y formatos nativos para TikTok e Instagram. La marca divulga los beneficios del matcha —energía estable, foco, antioxidantes— desde la experiencia personal, sin tecnicismos ni discursos elitistas.

Crecimiento acelerado y hoja de ruta

El crecimiento de Kisori Matcha en e-commerce, desde su lanzamiento hace 8 meses, ha superado las previsiones iniciales, creciendo un 50% mensual y validando su propuesta de valor. La compañía prepara ahora su entrada en retail mediante acuerdos estratégicos, durante el 2026 prevén estar en más de 200 puntos de venta y superar el millón de euros de facturación.

La startup forma parte del programa de aceleración de Aticco Lab desde octubre de 2025, impulsado por su fondo de inversión y acompañado por inversores del fondo expertos en estrategia digital, marca, escalabilidad y retail, un apoyo clave en su expansión nacional y en la próxima etapa de crecimiento europeo.