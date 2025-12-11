El minifudismo y el abandono de tierras relega a la C. Valenciana a la cola de ayudas agrarias de la UE

La estructura agraria dominada por el minifundismo y el abandono de cultivos castigan a la Comunitat Valenciana en la recepción de ayudas directas de la Política Agraria Común (PAC). En 2025 ha vuelto a pasar y relega a la valenciana a la cola del apoyo económico de la Unión Europea (UE) entre los territorios con mayor peso del sector primario. Los pagos con cargo al Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) han alcanzado los 5.722 millones de euros entre el 16 de octubre de 2024 y el 15 de octubre de 2025, y representan el 99,43% de lo pagado en todo el ejercicio anterior. Así figura en el último informe mensual del Fondo Español de Garantía Agraria (Fega).

Las subvenciones para el ámbito agrario y ganadero de España más importantes han sido realizadas por Andalucía (1.486 millones de euros), Castilla y León (988 millones) y Castilla la Mancha (755 millones). Aragón es cuarta, con 459 millones; Cataluña es quinta, con 298 millones y Galicia, sexta, con 184 millones. Le sigue la Comunitat Valenciana como séptima receptora de España, con 148,1 millones y Murcia, figura como octava, con 142,2 millones.

Un agricultor en una explotación citrícola castellonense, en una imagen de archivo. / GABRIEL UTIEL BLANCO

Hay que tener en cuenta que a lo largo de 2024 se perdieron 2.770 hectáreas de superficie cultivada en la Comunitat Valenciana. Y que la edad media de aquellos empleados en el campo había superado los 65 años. La Comunitat Valenciana bate su récord histórico de tierras agrarias dejadas de cultivar, básicamente a causa de la falta de rentabilidad, al alcanzar en 2024 las 176.446 hectáreas, según revela un estudio de la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-Asaja) elaborado a partir de la encuesta Esyrce del Ministerio de Agricultura. La superficie abandonada este año representa un incremento interanual del 1,59%, y deja una de cada cinco parcelas de cultivo baldía.

Apoyo al modelo ecológico

De esos 5.722 millones que Bruselas ha transferido en 2025 a España, el importe abonado más abultado ha sido el correspondiente a la ayuda básica a la renta para la sostenibilidad (2.413 millones), seguido del relativo a los eco-regímenes (1.114 millones), la ayuda a la renta asociada (662 millones) y la ayuda complementaria a la renta redistributiva (491 millones).

En cuanto al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader), durante este ejercicio los pagos del «segundo pilar» de la PAC para los agricultores y ganaderos españoles -es decir, los que son cofinanciados por Gobierno central y autonomías- han alcanzado los 1.587 millones de euros. Los pagos más cuantiosos han sido los correspondientes a inversiones en activos físicos (711 millones); inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques (244 millones) y la ayuda para el desarrollo local del programa Leader (175 millones).

Tierras baldías

La valenciana fue la comunidad española que mayor retroceso sufrió en 2024, una circunstancia que la consolida como la región autónoma con mayor superficie dejada de cultivar, por delante de territorios con mucha mayor extensión como Castilla-La Mancha (158.173 Ha), Andalucía (130.204 Ha), Castilla y León (116.197 Ha) y Aragón (113.212 Ha). Mientras la Comunitat Valenciana abandonó más campos, el conjunto de España recuperó 7.339 Ha en el último año, situando la superficie baldía en 1.030.535 Ha. De esta manera, ya supone el 17% de las tierras agrarias dejadas de cultivar de todo el país. Ampliando el foco a un periodo de tiempo más amplio, la pérdida de superficie agraria se eleva a 14.879 Ha en los últimos cinco años.

El cultivo que más superficie perdió en 2024 en la Comunitat Valenciana es el almendro (2.216 Ha que representan un retroceso del 2,4%) debido a los bajos precios en origen ocasionados por la entrada masiva de importaciones californianas de peor calidad, y a la disminución de producción por la sequía. Los cítricos continuaron el citado año su tendencia descendente, tanto en naranjas como en mandarinas, al perder 1.347 Ha. Otros cultivos que retrocedieron son los frutales de hueso (melocotones, nectarinas, ciruelas, albaricoques, cerezas, etc.), que cayeron en 908 Ha, el viñedo (-381 Ha) y el caqui (-158 Ha).