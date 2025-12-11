La prórroga del ERTE RED de Ford englobará a más de 4.000 trabajadores, que cobrarán el 90 % del salario

Ford prorrogará seis meses más el ERTE Red de la factoría de Almussafes, que englobará a 4.152 empleados. Entre las condiciones acordadas entre empresa y sindicatos está que la plantilla afectada cobre el 90 % del salario, así como el 100 % de los complementos.

Según ha informado STM- Intersindical Valenciana, tras la reunión de la Comisión Negociadora del ERTE RED celebrada este jueves, el Consejo de Ministros aprobó el día el 9 de diciembre una renovación del Mecanismo Red, una prórroga del acuerdo que se firmó en diciembre de 2024, "que sigue manteniendo las mismas condiciones económicas y afectación de plantilla".

Por su parte, el sindicato mayoritario UGT PV ha indicado que en breve se convocará la Comisión de Seguimiento del ERTE RED para concretar los días de afectación y calendarizar las paradas de los primeros meses del año.

Desde los sindicatos recuerdan que este acuerdo tiene una vigencia de los primeros seis meses de 2026, hasta junio del próximo año, y que afecta a 4.152 personas de forma rotativa. En cuanto a las condiciones económicas del ERTE, estas son del 90 % del salario y del 100 % de los complementos.

Pendientes del calendario

La aplicación del ERTE con mecanismo RED, según detalla el sindicato será de 996 puestos de trabajos diarios, si bien "la calendarización no la han anunciado" e "insisten que irán comunicándolo", señala Intersindical.

Además, desde el sindicato recuerdan que "el año pasado firmamos este acuerdo en cuanto mejoraba sustancialmente las condiciones de ERTE anteriores, que además de suponer una mayor merma económica, asfixiaba el contador particular de subsidio de desempleo de cada trabajador y trabajadora. Es por ello, que puesto que se mantiene las mismas condiciones, hemos vuelto a firmar la renovación por seis meses más".

El mecanismo RED, aprobado en diciembre de 2024, tiene como objetivo mantener el empleo de la fábrica hasta que produzca un nuevo vehículo multienergía, lo que inicialmente está previsto para 2027. El expediente implica así un compromiso de mantenimiento del empleo y un programa de recualificación de las personas trabajadoras.

Su prórroga llega días después de que Ford haya anunciado la siguiente fase de su transformación europea, con nuevos turismos y vehículos comerciales multienergía y asequibles y una estrategia centrada en "la agilidad, la eficiencia de costes y una promesa de marca más definida", en la que la planta valenciana de Almussafes "seguirá desempeñando un papel fundamental para llevar a cabo el plan de Ford de una cartera mejorada de vehículos de pasajeros en Europa".

Ford también anunció una alianza estratégica con Grupo Renault para ampliar la oferta de vehículos eléctricos de Ford para los clientes europeos.