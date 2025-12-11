Vuelos baratos desde València: Nuevas rutas a Londres y Lille a partir de primavera
La compañía española Volotea unirá Manises con la ciudad francesa y Wizz Air con Gatwick en la capital británica
El aeropuerto de València continúa creciendo. Con más de 10 millones de pasajeros hasta octubre, el aeródromo de Manises sumará a partir de mayo de 2026 dos nuevas rutas, que se traducirá en un mayor flujo de pasajeros, y que conectarán València con Londres y la ciudad francesa de Lille.
La compañía española Volotea estrenará los vuelos entre València y Lille-Lesquin el próximo 21 de mayo de 2026, con dos viajes semanales los jueves y domingos, desde 34 euros el trayecto. La aerolínea española continúa su expansión desde su base en Lesquin, un hecho que coincide con la reciente celebración del hito de 80 millones de pasajeros transportados en toda su red.
Este próximo destino propuesto por Volotea se une al de València-Florencia, que tiene previsto operar a partir de septiembre de 2026 con dos vuelos semanales, los martes y los sábados, poniendo a disposición más de 3.000 asientos para poder ir de una ciudad a la otra.
Por su parte, la compañía húngara Wizz Air ha anunciado una nueva ruta entre València y el aeropuerto de Londres Gatwick, en la capital británica, ampliando así las conexiones de la aerolínea desde el Reino Unido a España. Esta ruta es la sexta nueva ruta española que Wizz Air lanzará en 2026, uniéndose a las conexiones recientemente anunciadas entre Londres Luton y Bilbao, Barcelona, Madrid, València y Sevilla.
Con vuelos diarios desde el 29 de marzo de 2026, justo antes del inicio de la temporada de verano, Wizz Air ya ha puesto a la venta los billetes de ida y vuelta por unos 45 euros.
Suscríbete para seguir leyendo
- Un conductor de 24 años fallece al bajarse de su coche en la AP-7 en Dénia y atropellarlo otro automóvil
- Un maltratador queda libre tras la muerte a golpes de su pareja en Catarroja
- Huelga educativa en Valencia: Estas son las seis grandes reivindicaciones del profesorado
- Pavoroso incendio industrial en Alzira con desalojo de viviendas
- Una tercera menor sufrió complicaciones tras ser asistida por el anestesista de la clínica de Alzira
- El vecino de Novetlè que ha batido un récord de España de maratón a sus 70 años: 'Quedarse en el sofá es muy monótono
- Pérez Llorca: 'La reconciliación con las víctimas no va a ser un paripé
- Una vecina vio a Nati pedir ayuda desde el balcón y a su pareja arrastrarla hacia dentro