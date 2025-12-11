Vuelos baratos desde València: Nuevas rutas a Londres y Lille a partir de primavera

El aeropuerto de València continúa creciendo. Con más de 10 millones de pasajeros hasta octubre, el aeródromo de Manises sumará a partir de mayo de 2026 dos nuevas rutas, que se traducirá en un mayor flujo de pasajeros, y que conectarán València con Londres y la ciudad francesa de Lille.

La compañía española Volotea estrenará los vuelos entre València y Lille-Lesquin el próximo 21 de mayo de 2026, con dos viajes semanales los jueves y domingos, desde 34 euros el trayecto. La aerolínea española continúa su expansión desde su base en Lesquin, un hecho que coincide con la reciente celebración del hito de 80 millones de pasajeros transportados en toda su red.

Este próximo destino propuesto por Volotea se une al de València-Florencia, que tiene previsto operar a partir de septiembre de 2026 con dos vuelos semanales, los martes y los sábados, poniendo a disposición más de 3.000 asientos para poder ir de una ciudad a la otra.

Por su parte, la compañía húngara Wizz Air ha anunciado una nueva ruta entre València y el aeropuerto de Londres Gatwick, en la capital británica, ampliando así las conexiones de la aerolínea desde el Reino Unido a España. Esta ruta es la sexta nueva ruta española que Wizz Air lanzará en 2026, uniéndose a las conexiones recientemente anunciadas entre Londres Luton y Bilbao, Barcelona, Madrid, València y Sevilla.

Con vuelos diarios desde el 29 de marzo de 2026, justo antes del inicio de la temporada de verano, Wizz Air ya ha puesto a la venta los billetes de ida y vuelta por unos 45 euros.