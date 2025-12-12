Baleària confía en tener la terminal de València en 2030

Baleària confía en tener su terminal de pasajeros en el puerto de València construida en 2030 tras la decisión de la Autoridad Portuaria de revocarle la concesión. La compañía espera que el proyecto se desbloquee en el primer semestre del año que viene. La naviera valenciana trabaja actualmente en unas instalaciones precarias en el puerto y lleva años tratando de construir su terminal de pasajeros. Adolfo Utor, presidente de Baleària, ha insistido hoy en que necesitan "una terminal para trabajar y dar un buen servicio" a sus clientes durante la presentación de un proyecto de 'corredor verde' que unirá València con Palma de Mallorca con barcos con emisiones cero a partir de 2030.

La Autoridad Portuaria acordó en noviembre la revocación de la concesión que fue otorgada en 2022 a Puerto Natura Valencia, filial de Baleària, para la explotación de una terminal de pasajeros, para replantearse la distribución de los muelles contemplados en este proyecto debido a los cambios en los tráficos, en las necesidades de maniobrabilidad de los nuevos buques y en la conectividad de Valenciaport con otros puertos. La APV trasladará a Sagunt una terminal de graneles para dedicar los muelles de Poniente y Turia a tráfico de viajeros, con estaciones que podrán gestionar Baleària y MSC, entre otras navieras que operan en el recinto del Grao.

Adolfo Utor ha apuntado en que confía en que la situación se pueda reconducir para que en un "plazo relativamente corto" cuenten con la autorización para una concesión "a largo plazo". "No tengo ninguna duda de que para el año 2030 tendremos la terminal construida", ha subrayado. El presidente de Baleària ha insistido en que la necesitan "para trabajar" y mejorar la competitividad de la compañía. "Yo espero que en el primer semestre del año que viene podamos anunciar algo", ha añadido.

Corredor verde

Baleària y los puertos de Valencia y Palma han firmado este viernes un acuerdo de colaboración para desarrollar el primer corredor verde marítimo de España, en el que fijan el año 2030 como horizonte para operar con cero emisiones en esta ruta, mediante el uso de biocombustibles en los dos buques de Baleària que prestan los servicios de transporte de pasajeros y mercancías en esta línea.

La naviera con sede en Dénia tiene como objetivo descarbonizar la ruta entre Valencia y Palma en 2030. Para ello, destinará a esta línea dos de sus buques dotados con motores duales que consumirán únicamente biogás en 2030. Además, Baleària incorporará baterías a bordo para disponer de electricidad renovable para usos auxiliares durante la navegación e instalará sistemas de conexión OPS a bordo.

Proyecto pionero

Adolfo Utor ha destacado que se trata de un proyecto pionero para la descarbonización del sector marítimo español: "Es una apuesta competitiva sostenible, que se anticipará dos décadas al objetivo de cero emisiones para 2050. La ruta València-Palma será el primer corredor verde entre dos puertos españoles. Este acuerdo público-privado supondrá un avance significativo en la movilidad de los pasajeros y de las mercancías esenciales entre la Península y Baleares".

Por su parte, las autoridades portuarias de Valencia y Baleares, dentro de sus planes de descarbonización, acelerarán la construcción de infraestructuras para la carga de baterías en puerto, y explorarán la disponibilidad y el desarrollo de suministros de combustibles bajos en carbono. El presidente de la Autoridad Portuaria de Baleares, Javier Sanz, ha subrayado: "Proteger nuestro mar y nuestras ciudades es compatible con el desarrollo portuario; de hecho, es condición para un desarrollo sostenible. Los puertos de Baleares tienen la responsabilidad y la oportunidad de liderar la transición hacia actividades marítimas más limpias y silenciosas".

Valenciaport

Por otro lado, la presidenta de Valenciaport, Mar Chao, ha señalado que "este corredor verde refuerza el liderazgo de la empresa que lo promueve, y contribuye a reforzar la pujanza de la comunidad portuaria de Valenciaport en el proceso de descarbonización que nos une". Además, ha explicado que el proyecto va en línea con la hoja de ruta fijada por la Autoridad Portuaria a través del Plan Net Zero Emissions.