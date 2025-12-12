Cestas de Navidad en las empresas: un negocio que crece un 8 % en un año

Junto con la paga extraordinaria, la cesta de Navidad es uno de los momentos más esperados por los empleados españoles. Ese gesto llega al trabajador como un modo en que la empresa valora su dedicación y entrega, al tiempo que puede mejorar su compromiso con la compañía. La Comunitat Valenciana es uno de los principales núcleos donde se concentra buena parte de los fabricantes de cestas de Navidad. Así, Lotes de España, histórica empresa valenciana especializada en el sector desde hace 50 años, señala que su previsión es crecer en esta campaña un 8 % respecto al año anterior, cuando facturaron 7,6 millones, un 10,6 % más que en 2023.

La evolución del sector, a tenor de los datos de la compañía ubicada en el polígono Fuente del Jarro de Paterna, es de experimentar un alza. "A falta del cierre definitivo de campaña, que está casi finalizada, el crecimiento de facturación es de un 8 % y llevamos cinco años de crecimiento continuado, con una media de un 10 %", explican. Cabe recordar que esta actividad se desplomó un 40 % entre 2008 y 2013, es decir, durante los años más duros de la crisis financiera.

De los 50 a 900 euros

En cuanto al precio medio, desde Lotes de España explican que las cajas navideñas que los empresarios regalan a sus empleados en estas fechas ronda los 50 euros, pero hay "detalles desde los 8 euros hasta los 900 euros, con jamón incluido", explica la empresa valenciana, una de las líderes en su sector.

Uno de las cestas de Lotes de España. / L-EMV

La combinación de productos es tan variado como se quiera, sobre todo, teniendo en cuenta los hábitos de consumo actuales: con productos ibéricos, sin alcohol, para veganos, sin gluten o sin manteca de cerdo. Desde Lotes de España destacan también tendencias como las cestas 'gourmet' o lotes con envases más llamativos y originales. Desde la empresa valenciana, señala que "estamos en un sector tradicional, pero intentamos innovar". La firma lamenta, no obstante, que se ha incrementado el coste del jamón, el chocolate y los frutos secos, aunque este año ha bajado el aceite de oliva.

Desde Lotes de España sostiene que regalar una cesta por Navidad "es una tradición arraigada en las pymes valencianas y españolas. Es un vínculo, un reconocimiento, un agradecimiento al trabajador. Hay convenios laborales que incluyen una cantidad de dinero en la nómina en concepto de cesta de Navidad. Pero no es comparable al momento y la ilusión de recibir algo que sabes que vas a compartir con tu familia".

¿Cómo tributan las cestas?

Sin embargo, regalar o recibir una cesta de Navidad tiene también sus obligaciones. Este obsequio debe considerarse como un salario en especie, dicen los expertos. Esto implica que su valor debe incluirse en la nómina y formar parte de la base imponible del IRPF del trabajador. Además, la empresa está obligada a practicar la retención correspondiente e ingresarla mediante los modelos habituales (Modelo 111 trimestral y Modelo 190 en el resumen anual).

Entre otros aspectos relacionados con este regalo, el valor de la cesta también incrementa la base de cotización a la Seguridad Social. Y, en cuanto a la empresa, el gasto puede ser considerado deducible en el Impuesto de Sociedades, siempre que esté debidamente justificado y se mantenga la costumbre (su entrega de forma regular) en la empresa. Saber cómo tributa este tipo de regalos puede evitar sanciones y asegurar el cumplimiento fiscal.