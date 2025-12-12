Mango consigue el gran sueño de Isak Andic cuando se cumple un año de su misteriosa muerte

El domingo 14 de diciembre se cumple un año de la muerte de Isak Andic, fundador y presidente de Mango y el hombre más rico de Cataluña (el quinto de España en aquellos momentos). Con motivo de este difícil aniversario, la empresa ha preparado un sentido homenaje al hombre que la levantó de la nada y la convirtió en una de las más exitosas del mundo.

Este fin de semana, cuando habrán pasado ya 365 días desde que el fundador de Mango cayó por un desnivel de más de cien metros en un sendero de montaña en Collbató mientras volvía de una excursión con su hijo, algunas de las tiendas más importantes de la firma vestirán sus escaparates con un retrato de Isak Andic. El interior de los establecimientos se engalanará también con fotos y mensajes inspiradores del malogrado empresario.

Pero, antes de que todo eso ocurra, el actual CEO de Mango, Toni Ruiz, ha hecho pública una carta a los empleados en la que habla de cómo ha transcurrido este primer año sin Andic y ha revelado que precisamente es ahora cuando la empresa ve hecha realidad la gran ambición que su fundador tenía en vida. Asimismo, desvela que el industrial sigue muy presente en el día a día de Mango: "En cada decisión, en cada colección, en cada tienda y en cada paso" de la firma, asegura Ruiz.

Los hijos de Andic vuelven a hablar

Los hijos de Isak Andic también se han querido sumar a la conmemoración por el primer aniversario de la muerte de su padre y han escrito una carta en la que lo califican de padre "cercano y afectuoso, un hombre sereno, atento y sabio. Era alguien que escuchaba de verdad, que celebraba los triunfos ajenos y que siempre encontraba tiempo para acompañar a quienes amaba, por más exigente que fuese su jornada".

Europa Press

Sus tres vástagos, Jonathan, con quien salió a dar un paseo aquel fatídico día y que está siendo investigado tras constatar que ambos mantenían una tensa relación, Judith y Sarah, también afirman que su padre era "un visionario adelantado a su tiempo", ya que "rompió moldes, abrió caminos y se atrevió a experimentar cuando pocos los hacían", como así demostró con su temprana apuesta por la venta online o la expansión internacional mediante franquicias.

También sus hijos inciden en uno de los grandes sueños de Isak Andic. "Su visión fue siempre clara: llevar Mango a las principales ciudades del mundo". Y lo cierto es que la cadena de moda ya cuenta con casi 3.000 establecimientos repartidos por todo el planeta: está presente en más de 120 países y, sólo este último año, ha inaugurado 280 nuevas tiendas.

Actualmente Mango tiene locales abiertos en casi todo el mundo, entre ellos en el barcelonés Paseo de Gracia; la calle Serrano de Madrid; la comercial Oxford Street, en Londres; la exclusiva Galleria Vittorio Emmanuele, en Milán; el elegante y concurrido Boulevard Haussman, en París; la icónica y carísima Quinta Avenida, en Nueva York; o la vibrante avenida Istiklal, en el Estambul natal de Andic.

La nueva tienda Mango en Chicago, Estados Unidos / Mango

El gran sueño de Isak Andic

Pero la gran ambición del fundador de Mango desde hace mucho tiempo es que los Andic fueran propietarios de Mango pero no estuviesen involucrados en el día a día de la firma, algo que no pudo ver realizado en vida. En este último año, su hijo Jonathan, que antes era el responsable del área de negocio de Man, ha sido relevado por Josep Estol, al tiempo que se ha avanzado en el modelo de gobierno corporativo que ansiaba Isak Andic.

"Te gustará saber la excelente evolución de nuestras diferentes líneas", le cuenta el CEO de Mango, Toni Ruiz, como si aún lo tuviese frente a él. "Seguiremos firmes, evolucionando y honrando lo que soñamos juntos", sentencia por último el actual máximo responsable de Mango.