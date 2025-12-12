Nuevo récord en el aeropuerto de València: roza los 11 millones de pasajeros hasta noviembre

El aeropuerto de València vuelve a batir su propio récord. El aeródromo de Manises ha registrado una plusmarca en sus datos acumulados desde enero hasta noviembre al contabilizar un total de 10.954.107 pasajeros durante estos meses. Esto supone superar la cifra total de viajeros que hicieron uso de la terminal valenciana durante el año 2024 (10,8 millones), y lograr un incremento del 9,4 % en comparación con el mismo periodo del pasado año.

Con un presente saturado y una futura ampliación en el horizonte, el aeropuerto de València ha operado -a falta de un mes para cerrar el año- un total de 85.986 vuelos, lo que supone un incremento del 6,3 % respecto a los mismos meses del año anterior.

Concretamente el mes de noviembre "volvió a ser histórico", según AENA, en las instalaciones aeroportuarias con un aumento del 25,4 % y un total de 870.956 pasajeros registrados. El "destacado" incremento porcentual corresponde a la comparativa con noviembre de 2024, cuyo tráfico se vio parcialmente afectado por la dana del 29 de octubre de 2024.

Mientras, el tráfico internacional sigue siendo mayoritario en la terminal valenciana con 647.040 pasajeros registrados en noviembre, un 32,2 % más. El mercado doméstico también experimentó un incremento del 9,2 % y registró 222.371 viajeros. Todo ello, en relación a vuelos comerciales y respecto al mismo mes del año anterior.

Procedencias

Entrando a detallar las principales procedencias y destinos de los pasajeros internacionales registrados en noviembre, los más numerosos fueron los de origen-destino Italia, que sumaron 169.536 viajeros; seguidos de Alemania con 74.511; Países Bajos, con 63.655; Francia con 61.578 y Reino Unido, con 59.955.

En cuanto a las operaciones de noviembre, Manises operó un total de 7.207 vuelos, lo que implica un aumento del 5,9 % respecto a los movimientos de aterrizaje y despegue del mismo periodo del año anterior.

Con los datos sobre la mesa y un informe de la Cámara de Comercio, el aeródromo valenciano se encuentra actualmente "saturado". Para ponerle solución, el Gobierno central prometió en septiembre una ampliación a partir de 2027. La última expansión del aeropuerto fue hace 13 años, un tiempo en que sus usuarios casi se han triplicado y su operativa, tanto en número de aerolíneas como en destinos, se ha disparado.